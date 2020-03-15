На нижегородском трамплине завершают монтаж керамической лыжни

– Строительные работы на объекте были завершены в прошлом году, согласно контракту. Осталось вычистить территорию, выровнять газоны. Одновременно начинаем подготовку документов к вводу объекта в эксплуатацию,

Согласно принятой классификации прыжковых лыжных трамплинов, нижегородский имеет спецификацию К-60. Он небольшого размера, «малый» трамплин, который, тем не менее, позволит нижегородским трамплинистам, включая членов сборной России, тренироваться у себя в регионе. Следовательно, региональная Федерации прыжков на лыжах с трамплина не будет тратить серьезные средства на сборы на выезде.Здесь же можно будет проводить соревнования любого уровня для спортсменов до 14 лет.Трамплин К-60 нижегородцы начали строить в декабре 2018 года. В перспективе – строительство в Нижнем Новгороде трамплинов К-95 («нормального» размера) и К-125 («большой»).– заявил Анатолий Молев, министр строительства Нижегородской области.В то время как идет монтаж керамической лыжни, специалисты из Германии ведут наладку холодильного оборудования. Вся система в целом позволит проводить тренировки в течение всего года.Здесь же полностью завершено строительство административно-бытового здания, помещений для охраны и судей, тренерской трибун. Для создания необходимых условий тренировок были закуплены снеговые пушки.Средства на строительство трамплина – 193 млн рублей – предоставил региональный бюджет.Согласно контракту, 31 марта должна быть готова лыжня, а сдача объекта в эксплуатацию в целом должна произойти не позднее 20 апреля 2020 года.В 2019 году региональное правительство приступило к реализации проекта «Спорт – норма жизни», который является составной частью национального проекта «Демография». Главную задачу проекта поставил глава российского государства Владимир Путин: к 2024 году довести долю нижегородцев, которые систематически заняты спортом, до 57,6%.Напомним, ранее МедийФорум рассказал, что после первого за полвека капремонта, в центральный нижегородский бассейн «Дельфин» начали запускать воду.