Фитнес-трекеры помогают людям оставаться активными

«По сути, в исследовании говорится, что люди, которые используют шагомеры – или любой из мониторов активности, в умных часах или телефонах, повышают свою осведомленность об отсутствии активности», - рассказывает Керри Маммери, исследователь в области здравоохранения.

«Именно сочетание конкретной цели и способности отслеживать прогресс в ее достижении, является мотивацией для многих людей. В целом 10 тыс. шагов – бессмысленная цель, но она помогает людям понять, какая активность требуется именно им».

По данным недавнего исследования с участием экспертов по физической активности из Альбертского университета, Канада, программы физической активности, например, норма в 10 тыс. шагов в день, мотивируют неактивных людей на передвижение.Он отметил, что основой программы в 10 тыс. шагов является постановка цели и самоконтроль.