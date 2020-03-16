Чемпионат мира по хоккею с мячом в составе юношеской сборной России выиграли игроки нижегородского клуба «Старт-2»

– В целом турнир прошел быстро, но энергично. Команды были нацелены на победу, даже сборная Европы показала себя очень прилично. Несмотря на небольшую ледовую подготовку на сборах в Москве, мы сумели сыграться за столь короткий период.

После поражения от шведов необходимо было собраться. А финал получился интересным и завершился нашей победой во многом благодаря фанатам, которые приехали со всей страны,

XXIV чемпионат мира среди юношей U-17 завершился в шведском Лидчепинге. Юношеская сборная России, игроки которой были 2003 года рождения и младше, в итоговой встрече одержала верх над хозяевами турнира, шведами, обыграв их со счетом 7:2.В результате россияне стали чемпионами и на родину с золотыми медалями возвращаются спортсмены из нижегородского клуба «Старт-2» Леонид Афанасьев и Егор Петров.По ходу турнира 13 марта на крытом стадионе «Спарбанкен Арена» в Лидчепинге россияне уступили шведам со счетом 2:3: сборная Швеции сделала всю игру за 10 минут. Уже на пятой минуте счет открыл дальним ударом Мелкер Броберг, после чего скандинавская сборная реализовала сразу и два угловых подряд. Счет на табло стал 0:3.Для российской сборной, вероятно, это был наиболее напряженный и драматичный момент всего чемпионата.После перерыва россиянину Артуру Шельпяко удалось отыграть два мяча – на 45-й минуте ударом с близкого расстояния и на 56-й минуте – ударом с углового. Тем не менее, поражения избежать не удалось.Однако, выиграв последнюю игру в рамках кругового турнира со сборной Финляндии, россияне вышли в финал.Нижегородцы в финальном матче вышли на лед в основном составе: Афанасьев играл на позиции бортового полузащитника, Петров – защитника. Итог – победа сборной России.На счету Леонида Афанасьева за пять матчей турнира гол и две голевые передачи.– рассказал Леонид Афанасьев.Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в конце декабря 2019 года двое нижегородцев стали чемпионами мира по хоккею с мячом в составе «молодежки»