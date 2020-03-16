Немецким врачом названы продукты, разрушающие почки
Продукты, содержащие соль, фосфаты, много белка, способны разрушить человеку почки.
Как сообщает MedikForum.ru, показатели хронической почечной недостаточности увеличилась в последние годы, больше, чем любой другой болезни в последние годы. Называя причины этого, специалисты отмечают негативное влияние на почки того образа жизни, который ведут современные люди.
«Употребление продуктов, содержащих много калорий, в сочетании с отсутствием физических упражнений особенно сильно вредит почкам. К тому же существуют пищевые ингредиенты, которые могут непосредственно разрушать наши почки, в особенности, когда функция органа уже ослаблена», - заявила главный врач клиники по лечению заболеваний почек, высокого давления и ревматизма в мюнхенской клинике Harlaching Клеменс Коэн.
Специалист назвала продукты, способные вредить почкам.
Поваренная соль. Ее слишком большое количество вызывает стресс органа, он становится неспособен полностью удалить хлорид натрия из крови, что повышает кровяное давление. Нужно употреблять не более пяти граммов соли в день.
«Особенно богаты солью готовые продукты, для них она служит консервантом. Хлебные изделия содержат много скрытой соли – например, 250 граммов хлеба дают примерно четыре грамма соли», - пояснила доктор Коэн.
Что касается фосфатов, их избыток разрушает почки, приводя к перегрузке фильтрующих элементов, к кальцификации сосудов. Опасными являются продукты, в которые они добавляются как добавка.
«Под номерами E от 338 до 341, 343, 459 до 325 они добавляются как стабилизаторы и загустители. Например, их содержат кола, колбаса, плавленый сыр», - назвала эксперт.
Белок способен разрушать почки, если употребляется в количестве больше 0,8 грамма на килограмм веса тела.
«При весе тела в 70 килограммов вы должны съедать только около 56 граммов белка в день. 100 граммов говядины дают 26 граммов белка, 100 граммов йогурта – 5 граммов», - пояснила врач.
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