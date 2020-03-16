Немецким врачом названы продукты, разрушающие почки

«Употребление продуктов, содержащих много калорий, в сочетании с отсутствием физических упражнений особенно сильно вредит почкам. К тому же существуют пищевые ингредиенты, которые могут непосредственно разрушать наши почки, в особенности, когда функция органа уже ослаблена», - заявила главный врач клиники по лечению заболеваний почек, высокого давления и ревматизма в мюнхенской клинике Harlaching Клеменс Коэн.

«Особенно богаты солью готовые продукты, для них она служит консервантом. Хлебные изделия содержат много скрытой соли – например, 250 граммов хлеба дают примерно четыре грамма соли», - пояснила доктор Коэн.

«Под номерами E от 338 до 341, 343, 459 до 325 они добавляются как стабилизаторы и загустители. Например, их содержат кола, колбаса, плавленый сыр», - назвала эксперт.

«При весе тела в 70 килограммов вы должны съедать только около 56 граммов белка в день. 100 граммов говядины дают 26 граммов белка, 100 граммов йогурта – 5 граммов», - пояснила врач.