Рецепт напитка для похудения с "нулевой" калорийностью
Многие люди опускают руки после нескольких безуспешных попыток похудеть. Они отказываются от еды, используют различные диеты и даже пьют препараты для похудения. Но эти средства оказываются малоэффективными. Все дело в том, что похудение и набор веса зависят от обмена веществ.
Ускоряя обмен веществ в организме можно добиться потери веса без изнурительных тренировок и строгих диет. Чтобы ускорить обмен веществ нужно приготовить всего один напиток и регулярно употреблять его.
Наиболее эффективно обмен веществ "разгоняет" яблочно-коричная вода, для приготовления которой необходимо:
- Одно яблоко;
- Одна свежая палочка корицы;
- Лед;
- Большой кувшин с водой.
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