Рецепт напитка для похудения с "нулевой" калорийностью

Наиболее эффективно обмен веществ "разгоняет" яблочно-коричная вода, для приготовления которой необходимо:

Одно яблоко;

Одна свежая палочка корицы;

Лед;

Большой кувшин с водой.

Ускоряя обмен веществ в организме можно добиться потери веса без изнурительных тренировок и строгих диет. Чтобы ускорить обмен веществ нужно приготовить всего один напиток и регулярно употреблять его.Нарезанные кусочки яблока необходимо поместить на дно кувшина с водой, а затем добавить корицу. Затем нужно бросить в кувшин лед. Один стакан напитка необходимо принимать за 10-15 минут до еды. Напиток может храниться в холодильнике около трех дней.