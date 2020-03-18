Рецепт напитка для похудения с "нулевой" калорийностью

Яблочно-коричная вода ускоряет обмен веществ

Многие люди опускают руки после нескольких безуспешных попыток похудеть. Они отказываются от еды, используют различные диеты и даже пьют препараты для похудения. Но эти средства оказываются малоэффективными. Все дело в том, что похудение и набор веса зависят от обмена веществ.

Ускоряя обмен веществ в организме можно добиться потери веса без изнурительных тренировок и строгих диет. Чтобы ускорить обмен веществ нужно приготовить всего один напиток и регулярно употреблять его.

Наиболее эффективно обмен веществ "разгоняет" яблочно-коричная вода, для приготовления которой необходимо:

  • Одно яблоко;
  • Одна свежая палочка корицы;
  • Лед;
  • Большой кувшин с водой.
Нарезанные кусочки яблока необходимо поместить на дно кувшина с водой, а затем добавить корицу. Затем нужно бросить в кувшин лед. Один стакан напитка необходимо принимать за 10-15 минут до еды. Напиток может храниться в холодильнике около трех дней.
Теги : обмен веществ, яблоки, похудение
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Рецепт напитка для похудения с "нулевой" калорийностью
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