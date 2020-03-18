Нутриенты, которые важны при борьбе с вирусами

Витамины без которых не обойтись при вирусных заболеваниях
Коронавирус – не единственный вирус, который «гуляет» весной. Чтобы защититься от сезонных заболеваний, важно сбалансировать питание и включить в рацион богатые полезными нутриентами продукты. На что именно обратить внимание? Вот несколько витаминов и минералов, о которых стоит позаботиться в первую очередь.

Витамин А

Витамин А важен для поддержания структуры клеток кожи, дыхательных путей и кишечника. Это первая линия защиты от инфекций. Витамин А помогает также вырабатывать антитела, которые нейтрализуют патогенные микроорганизмы.

Витамины группы В

Витамины группы В, особенно В6, В9 и В12, ответственны за первую защитную реакцию и распознавание патогена. Они влияют на производство и активность гранулярных лимфоцитов, называемых естественными киллерами.

Витамины С и Е

Когда ваше тело борется с инфекцией, оно испытывает окислительный стресс. Из-за него высвобождаются свободные радикалы, которые усиливают воспаление. Витамин С и Е помогают защитить клетки от окислительного стресса.

Витамин D

Некоторым иммунным клеткам необходим витамин D для уничтожения патогенных микроорганизмов, вызывающих инфекцию.

Железо, цинк, селен

Нам нужны железо, цинк и селен для роста иммунных клеток. Железо также помогает убивать патогенные микроорганизмы. Цинк поддерживает целостность кожи и слизистых оболочек. Селен действуют как антиоксидант.
Теги : витамины, вирусы, минералы, иммунитет
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