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5 интересных вещей, происходящих во время секса

Секс

Наш организм в минуты наслаждений проходит через разные изменения, которые не заканчиваются и после секса. Некоторые весьма полезны для здоровья.

Ваш иммунитет крепнет. Секс помогает организму производить лимфоциты, которые являются ключевой частью процесса сражения с инфекциями. Также увеличивается уровень антител иммуноглобулина, помогающих противостоять вирусам, бактериям и другим инвазивным микробам. Если говорить короче, иммунная система укрепляется благодаря регулярным занятиям сексом.

Кожа начинает сиять. Увеличение притока крови во время секса помогает выводить токсины и насыщает организм кислородом. Из-за этого кожа выглядит более молодой, мягкой и сияющей. Секс способствует удалению пигментных пятен и предотвращает образование возрастных морщин за счёт выработки коллагена. На деле, секс великолепен для тех, кто страдает от хронических прыщей.

Снижает чувствительность к боли. Во время секса способность организма терпеть боль повышается заметно, и особенно у женщин. По мере приближения оргазма их болевой порог вырастает почти на 100%. Это происходит потому, что область мозга, управляющая болью, становится очень активной во время секса.

Обоняние укрепляется. Когда вы достигаете оргазма, то в мозге вырабатывается пролактин. У него имеется целый ряд воздействий вроде поддержки иммунной системы и повышения настроения. Но ещё одним странным свойством химиката является его способность полностью активировать зону мозга, которая интерпретирует запахи.

Избавление от головных болей. Исследования доказали, что регулярный секс полезен для здоровья. Особенно женщин, страдающих от мигреней и кластерных головных болей. Основная причина в том, что при достижении оргазма увеличивается уровень гормона окситоцина в 5 раз. А это снижает выраженность головных болей, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : секс, организм
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