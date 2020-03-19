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Для здоровья сердца не все растительные диеты хороши

Растительные диеты

Ради укрепления здоровья сердца людям часто советуют употреблять больше растительной пищи. Но исследование показало, что далеко не все подобные блюда для этого одинаково хороши.

Ученые наблюдали за пищевыми предпочтениями и развитием болезней сердца у более 2 000 взрослых жителей Греции на протяжении 10 лет. По сравнению с теми, кто употреблял большое количество пищи животного происхождения, мужчины на растительном рационе на 25% реже сталкивались с болезнями сердца. У женщин подобная связь тоже просматривалась, но она была менее выраженной – растительная пища уменьшала риск болезней сердца у представительниц прекрасного пола на 11%.

В среднем,  у обычного участника этого исследования рацион содержал изрядное количество растительных продуктов с тремя порциями пищи животного происхождения в день. У некоторых было по 5 подобных продуктов в сутки, как показало исследование. Даже небольшое уменьшение ежедневного рациона животного происхождения вроде переработанных мясных продуктов за счёт увеличения продуктов растительных положительно отражалось на сердечнососудистом здоровье. Но не все растительные продукты для этого одинаково хорошо подходили.

К примеру, максимальную пользу давали растительные продукты - овощи, фрукты, цельнозерновые злаки, орехи, бобы, растительные масла, чай или кофе. А вот избыток фруктовых соков, подслащенных напитков, рафинированных злаков, картофеля и сладостей на растительной основе шло во вред сердечно-сосудистой системе, пишет HealthDay News. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : растительные диеты, здоровье сердца
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