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Ученые: бессонница провоцирует тягу к мучному и сладкому

пирожные

По мнению специалистов, после бессонной ночи человек испытывает непреодолимое желание съесть что-нибудь вредное. Речь идет о жирной пище, а также о сладком и мучном. Опасность кроется в том, что голод просыпается не утром, когда последствия употребления подобной еды не так страшны, а вечером следующего дня.

Это происходит из-за того, что в организме к вечеру снижается уровень кортизола. В то время как утром его концентрация высока – это нужно для того, чтобы организм «проснулся».

Если человек «сова», а не «жаворонок», то, как правило, он склонен наедаться на ночь. Результатом ночных набегов на холодильник становится лишний вес и повышенное давление.

Если со сном нет проблем, но после сытного обеда тянет снова перекусить, то это может быть признаком инсулинорезистентности: после еды углеводы повышают сахар в крови. Как следствие, вырабатывается больше инсулина и происходит резкое снижение сахара. После этого человек обычно чувствует себя усталым и хочет спать.
Теги : ночной перекус, сахар в крови, совы и жаворонки, усталость
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Ученые: бессонница провоцирует тягу к мучному и сладкому
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