Ученые: бессонница провоцирует тягу к мучному и сладкому

По мнению специалистов, после бессонной ночи человек испытывает непреодолимое желание съесть что-нибудь вредное. Речь идет о жирной пище, а также о сладком и мучном. Опасность кроется в том, что голод просыпается не утром, когда последствия употребления подобной еды не так страшны, а вечером следующего дня.Если человек «сова», а не «жаворонок», то, как правило, он склонен наедаться на ночь. Результатом ночных набегов на холодильник становится лишний вес и повышенное давление.Если со сном нет проблем, но после сытного обеда тянет снова перекусить, то это может быть признаком инсулинорезистентности: после еды углеводы повышают сахар в крови. Как следствие, вырабатывается больше инсулина и происходит резкое снижение сахара. После этого человек обычно чувствует себя усталым и хочет спать.