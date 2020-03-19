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Медики рассказали, как бороться с офисным обжорством

гамбургер

Работа в офисе многим не представляется возможной без чаепитий с шоколадками, а также многочисленных перекусов. Печенье и фаст-фуд на рабочем месте – не самая полезная еда, но помогает снять стресс и отвлечься на время от рабочих моментов, пообщаться с коллегами.
Подобные перекусы негативно влияют на здоровье, награждая различными заболеваниями, а также прибавляют лишние килограммы.

Специалисты рассказали, как можно бороться с офисным обжорством. Подобная методика не только избавит от лишнего веса,но и пойдет на пользу здоровью. В частности, медики советуют вместо того, чтобы заедать на работе стресс, выйти из офиса и некоторое время погулять на свежем воздухе. Также можно сделать небольшую гимнастику или заняться уборкой на рабочем столе.

Если отказаться от перекусов за рабочим компьютером совсем тяжело, можно заменить печенье фруктами и свежей водой.
Теги : офисная работа, офисные работники, фрукты, вредная пища
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