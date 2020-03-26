Врачи рассказали, почему народные средства не помогут в борьбе с коронавирусом

Медики рекомендуют тщательно мыть руки и лицо, когда возвращаетесь с улицы, из магазина или после поездки в общественном транспорте. Если нет возможности воспользоваться водой и мылом, на помощь придут антисептики. Дезинфицировать кожу надо очень тщательно, не забывая места под ногтями и между пальцев.Тем не менее, отмечают врачи, есть народные рекомендации, к которым можно прислушаться. Речь идет о правильном питании, которое поможет укрепить иммунитет. Также поможет отказ от вредных привычек - в частности , курения и алкоголя.