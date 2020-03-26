Врачи рассказали, почему народные средства не помогут в борьбе с коронавирусом
Специалисты утверждают, что водка, мед, чеснок и баня коронавирусной инфекции не помеха. Никаких доказательств, что это как-то помогает в борьбе с инфекцией - нет. Единственными средствами защиты на сегодняшний день являются соблюдение личной гигиены и карантина.
Медики рекомендуют тщательно мыть руки и лицо, когда возвращаетесь с улицы, из магазина или после поездки в общественном транспорте. Если нет возможности воспользоваться водой и мылом, на помощь придут антисептики. Дезинфицировать кожу надо очень тщательно, не забывая места под ногтями и между пальцев.
Тем не менее, отмечают врачи, есть народные рекомендации, к которым можно прислушаться. Речь идет о правильном питании, которое поможет укрепить иммунитет. Также поможет отказ от вредных привычек - в частности , курения и алкоголя.
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