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5 продуктов, которые помогут снизить стресс

Продукты, снижающие стресс
На фоне постоянного стресса людям свойственно отдавать предпочтение менее здоровой пище. Однако есть целый ряд вкусных продуктов, которые бонусом помогут справиться с плохим настроем.

Авокадо

Этот универсальный плод является источником витамина В6, который снижает стресс, помогая поддерживать нормальное функционирование нервной системы.

Вишневый сок

Вишневый сок, без добавления к нему сахара, поможет улучшить настроение. В нем содержится мелатонин, который не только помогает успокоиться, но и способствует здоровому сну. Вишневый сок также помогает быстрее восстановиться после тренировки.

Брокколи

Одна чашка брокколи содержит в два раза больше витамина С, чем средний апельсин. Кроме этого, этот овощ помогает контролировать кровяное давление и уровень кортизола.

Миндаль

Миндаль богат магнием – минералом, который также помогает контролировать уровень кортизола. Исследования показали, что магний оказывает успокаивающее действие на нервную систему и может способствовать хорошему сну.

Бобовые

Еще одна кладезь магния, упоминаемого выше. Бобовые не только отличный источник этого минерала, в них содержится достаточно белка, что делает их отличной альтернативой мясу.
Теги : миндаль, авокадо, бобовые продукты, вишня, брокколи
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5 продуктов, которые помогут снизить стресс
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