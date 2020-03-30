5 продуктов, которые помогут снизить стресс

На фоне постоянного стресса людям свойственно отдавать предпочтение менее здоровой пище. Однако есть целый ряд вкусных продуктов, которые бонусом помогут справиться с плохим настроем.Этот универсальный плод является источником витамина В6, который снижает стресс, помогая поддерживать нормальное функционирование нервной системы.Вишневый сок, без добавления к нему сахара, поможет улучшить настроение. В нем содержится мелатонин, который не только помогает успокоиться, но и способствует здоровому сну. Вишневый сок также помогает быстрее восстановиться после тренировки.Одна чашка брокколи содержит в два раза больше витамина С, чем средний апельсин. Кроме этого, этот овощ помогает контролировать кровяное давление и уровень кортизола.Миндаль богат магнием – минералом, который также помогает контролировать уровень кортизола. Исследования показали, что магний оказывает успокаивающее действие на нервную систему и может способствовать хорошему сну.Еще одна кладезь магния, упоминаемого выше. Бобовые не только отличный источник этого минерала, в них содержится достаточно белка, что делает их отличной альтернативой мясу.