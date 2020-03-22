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5 лучших продуктов для снятия стресса

5 лучших продуктов для снятия стресса

Эксперты по питанию утверждают, что некоторые продукты помогают снизить уровень стресса и сохранить спокойствие. В следующий раз, когда вы почувствуете нарастание стресса, попробуйте перекусить этими 5-ю вкусными и питательными суперпродуктами.

1. Темный шоколад

Он является богатым источником антиоксидантов, помогающих значительно снизить стресс. Кроме того, какао повышает иммунную систему и контролирует уровень артериального давления. Шоколад с высокими процентным содержанием какао является хорошим источником энергии.

2. Миндаль

Орех содержит большое количество витамина В2 или рибофлавина, который является одним из восьми витаминов группы В, играющих важную роль в пищеварении и обмене веществ.
"Рибофлавин помогает поддерживать нервную систему здоровой, поэтому вы можете сохранять спокойствие даже под давлением стресса. Миндаль является богатым источником витамина Е - еще один микроэлемент для снятия чувства тревоги", - пишет издание FoodNews.

3. Овсянка

Цельнозерновая овсяная каша насыщена пищевыми волокнами, которые помогают вызвать ощущение успокоения, увеличить выработку серотонина, чтобы вы чувствовали себя легко и непринужденно.

4. Авокадо

Авокадо содержит омега-3 жирные кислоты. Они уменьшают стресс и беспокойство. Омега-3 повышают концентрацию внимания и предотвращают частые перепады настроения.

5. Йогурт

Употребление простого несладкого йогурта помогает снизить стресс и предотвратить тревожность благодаря пробиотикам. Это живые бактерии, содержащиеся в ферментированных продуктах, которые поддерживают пищеварение. Полезные бактерии также оказывают успокаивающее действие на нервную систему.

Медикфорум писал, почему ходьба эффективна против гипертонии.
Теги : суперфуд, продукты питания, стресс
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