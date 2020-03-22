5 лучших продуктов для снятия стресса
Эксперты по питанию утверждают, что некоторые продукты помогают снизить уровень стресса и сохранить спокойствие. В следующий раз, когда вы почувствуете нарастание стресса, попробуйте перекусить этими 5-ю вкусными и питательными суперпродуктами.
1. Темный шоколадОн является богатым источником антиоксидантов, помогающих значительно снизить стресс. Кроме того, какао повышает иммунную систему и контролирует уровень артериального давления. Шоколад с высокими процентным содержанием какао является хорошим источником энергии.
2. МиндальОрех содержит большое количество витамина В2 или рибофлавина, который является одним из восьми витаминов группы В, играющих важную роль в пищеварении и обмене веществ.
"Рибофлавин помогает поддерживать нервную систему здоровой, поэтому вы можете сохранять спокойствие даже под давлением стресса. Миндаль является богатым источником витамина Е - еще один микроэлемент для снятия чувства тревоги", - пишет издание FoodNews.
3. ОвсянкаЦельнозерновая овсяная каша насыщена пищевыми волокнами, которые помогают вызвать ощущение успокоения, увеличить выработку серотонина, чтобы вы чувствовали себя легко и непринужденно.
4. АвокадоАвокадо содержит омега-3 жирные кислоты. Они уменьшают стресс и беспокойство. Омега-3 повышают концентрацию внимания и предотвращают частые перепады настроения.
5. ЙогуртУпотребление простого несладкого йогурта помогает снизить стресс и предотвратить тревожность благодаря пробиотикам. Это живые бактерии, содержащиеся в ферментированных продуктах, которые поддерживают пищеварение. Полезные бактерии также оказывают успокаивающее действие на нервную систему.
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