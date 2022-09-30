4 основных ошибки при мытье волос
Вам кажется, что в таком простом деле, как мытье волос не может быть ошибок? Посмотрите, что об этом думают дерматологи из Германии.
Слишком много шампуня
Шампунь очищает волосы, и у вас может возникнуть соблазн мыть голову чаще, чем раз в неделю, но делать это не рекомендуется. Избыток шампуня может лишить волосы натуральных масел и влаги. Даже если вы часто моете голову, нет необходимости использовать шампунь каждый раз.
Слишком горячая вода
Не мойте волосы горячей водой. Воздействие высоких температур на кожу головы может сделать кожу головы и волосы сухими. Горячая вода также способна повредить ваши пряди и ослабить корни. Лучше всего мыть волосы теплой водой. Она позволяет продуктам для волос, таким как маска для волос или кондиционеры, проникать в кожу головы и способствует лучшему впитыванию. Лучше всего мыть волосы сначала теплой водой, а затем холодной. Прохладная вода поможет зафиксировать влагу в волосах.
Слишком интенсивное вытирание
Ваши волосы наиболее хрупкие, когда они мокрые, вытирать их насухо вредно во многих отношениях. Во-первых, вытирание волос насухо полотенцем может взъерошить кутикулу и усилить завивание волос. Для ваших волос будет лучше и полезнее, если вы дадите им высохнуть на воздухе или слегка промокнете полотенцем. убедитесь, что вы сушите их осторожно. Но желательно не использовать грубое полотенце, так как оно может сделать копну волос сухой и непослушной.
Слишком частая смена шампуней
Поскольку ваши волосы нелегко адаптируются к различным формулам, предлагаемым различными продуктами для волос, для них будет полезнее, если вы станете придерживаться одного типа шампуня или кондиционера для мытья волос. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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