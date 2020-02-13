5 ошибок в ношении колготок - рассказывает стилист
Дизайнер, эксперт по моде и стилю Мила Марсель рассказывает, почему колготки могут испортить и удешевить образ, о главных ошибках и модных тенденциях.
Крупный рисунок и сетка - для идеальных ногКрупные, яркие детали на колготках привлекают внимание к ногам. Если у вас ноги полные, неудачной формы, вы подчеркнете ими изъяны. Для стройных ног подойдет ярких леопардовый принт, крупная сетка, но остальная одежда должна быть максимально простой и лаконичной.
ЦветныеКолготки яркого цвета нужно уметь сочетать.
"Прием № 1: «Монохром». Вы надеваете красное платье и красные колготки. Прием № 2: «Один цветовой акцент». Допустим, зеленое платье, зеленое пальто и очень модные в этом году лиловые колготки либо яркий желтый лук и синие колготки", - рассказывает Мила Марсель для издания АиФ.
Не по сезонуОшибкой в ношении колготок является выбор модели не по сезону. С шубой и пуховиком - тонкий капрон. Это смотрится нелепо. В жаркую погоду допустимы 8 дэн. Если не умеете носить столь хрупкие варианты, то лучше отказаться от этой детали гардероба.
Цвет загараЖелая придать ножкам загорелый вид, многие женщины носят колготки цвета загара. Но эффект получается не тот, что ожидается.
"Чаще всего просто визуально отделяют ваши ноги от тела, создается ощущение, что вы их у кого-то одолжили. В целом тон колготок должен соответствовать реальному цвету вашей кожи", - рассказывает стилист.
Никаких босоножекСочетание с босоножками - признак дурного вкуса. Если хочется надеть и то, и другое, выбирается специальные модели с открытым носком.
"Они продаются в любом магазине, это не дефицит".
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