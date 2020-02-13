5 ошибок в ношении колготок - рассказывает стилист

Крупный рисунок и сетка - для идеальных ног

Цветные

"Прием № 1: «Монохром». Вы надеваете красное платье и красные колготки. Прием № 2: «Один цветовой акцент». Допустим, зеленое платье, зеленое пальто и очень модные в этом году лиловые колготки либо яркий желтый лук и синие колготки", - рассказывает Мила Марсель для издания АиФ.

Не по сезону

Цвет загара

"Чаще всего просто визуально отделяют ваши ноги от тела, создается ощущение, что вы их у кого-то одолжили. В целом тон колготок должен соответствовать реальному цвету вашей кожи", - рассказывает стилист.

Никаких босоножек

"Они продаются в любом магазине, это не дефицит".