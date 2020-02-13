Физические упражнения улучшают память - исследование
Регулярные физические упражнения являются ключевым компонентом здорового образа жизни, но их преимущества выходят за рамки укрепления мышц и похудения. Ученые из Университета Мэриленда обнаружили, что нагрузки от 30 минут в день улучшают память.
Их исследование опубликовано в журнале Международного нейропсихологического общества. Цель - понять связь между физическими упражнениями и когнитивной функцией.
ИсследованиеЧтобы пролить свет на влияние длительных упражнений на когнитивные функции, ученые рассмотрели активацию мозга во время задачи на семантическую память после одного сеанса упражнений. Они привлекли 26 участников (в возрасте от 55 до 85 лет), использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ) для контроля.
РезультатыВыполнение упражнений в быстром темпе привело к большей активации памяти. Ученые обнаружили значительно большую активацию в гиппокампе участников после физической нагрузки, чем после отдыха.
Исследователи предположили, что физические упражнения оказывают кратковременное воздействие на нейротрансмиттеры, факторы роста нервной системы, играющие ключевую роль в общей функции мозга. Этот эффект приводит к усилению нервной активации.
«Подобно тому, как мышца приспосабливается к многократному использованию, отдельные занятия могут "сгибать" когнитивные нейронные сети, чтобы способствовать адаптации, обеспечивать целостность и функционирование сети и более эффективный доступ к воспоминаниям», - поясняют авторы.
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