Дизайнерский аксессуар за 9 тысяч рублей: в моду вошли защитные маски со стразами
Пока в Китае идет активная борьба по нераспространению коронавируса, а во многих европейских странах бушует эпидемия простуды и гриппа, мировые дизайнеры решили на этом подзаработать.
Так, дизайнерский дуэт the Blonds сделал свои образы максимально актуальными, добавив к одежде защитные маски. Речь идет не о простых медицинских средства – это было бы слишком просто. Маски от the Blonds украшены стразами, кружевом и бусинами.
Фотографии с показа дизайнеров на Неделе моды уже появились в соцсети Instagram.
Как пишет портал «Леди Mail.ru», приобрести модный в этом сезоне аксессуар несложно. Уже несколько известных брендов выпустили защитные маски с различными принтами. Так, аксессуар из хлопка фирмы Off-White можно приобрести по цене от 5 250 до 5 900 рублей. Плотные маски с завязками от таких брендов, как Bareи Marcelo Burlon, обойдутся беспокоящимся о своем здоровье любителям моды примерно в 9 тысяч рублей.
А, тем временем, жертвами нового коронавируса в Китае стали уже почти 2 тысячи человек, а число заболевших выросло до 62 тысяч. Ранее портал «Медикфорум» писал, что ВОЗ всеми силами борется со слухами и теориями заговоров вокруг коронавируса.
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