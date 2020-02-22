Какие косметические процедуры категорически запрещено делать на дому?
В наше время косметические процедуры становятся все более доступными для обычных людей. При этом есть немало тех, кто в погоне за дешевизной соглашается на увеличение губ, или, например, инъекции ботокса, прямо на дому у косметолога. Пластический хирург, врач-дерматолог Мадина Байрамукова рассказала, какие процедуры категорически нельзя делать вне клиники.
Специалист отметила, что зачастую предлагающий услугу на дому косметолог не всегда осознает те негативные последствия, которые она может за собой повлечь. Итак, на чем все-таки не стоит экономить?
Ни в коем случае нельзя соглашаться на различные инъекции на дому. Речь идет и о ботоксе, и о контурной пластике, нитевом лифтинге, биоревитализации, мезотерапии и плазмолифтинге. Увеличение губ – туда же.
«Какие-то манипуляции иногда доверяют младшему медицинскому персоналу, а какие-то — исключительно врачам», - подчеркнула Байрамукова.
Косметолог добавила, что вышеназванные процедуры нельзя делать даже в условиях салона красоты – только в специализированных клиниках, пишет газета «Аргументы и факты».
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