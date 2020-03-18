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5 натуральных средств от кожной аллергии

Кожная аллергия

Кожная аллергия - одна из наиболее часто встречающихся в мире проблем с кожей. Особенно перед ней уязвимы люди, имеющие чувствительную кожу, и им могут помочь натуральные средств.

Листья нима. В Индии и других тёплых странах это распространённое снадобье от проблем с кожей. Добавьте несколько листьев в ванну с водой, дайте пару часов настояться, а затем принимайте ванну.

Овес. Овсяные хлопья обладают уникальными противовоспалительными свойствами. На их основе лучше сделать экстракт, который можно добавлять в ванну или наносить на лицо.

Алоэ вера. Поможет избавиться от зуда. Наносите свежий гель Алоэ вера на проблемные зоны кожи, а через полчаса смывайте теплой водой.

Пищевая сода. Помогает восстанавливать кислотно-щелочной баланс кожи, смягчать её, бороться с сыпью и зудом. Некоторое количество пищевой соды смешайте с водой, полученную пасту наносите на кожу, оставляйте на 15 минут и смывайте холодной водой.

Яблочный уксус. Его можно наносить с помощью ватного тампона прямо на проблемные зоны кожи. Очень эффективное натуральное средство, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : кожная аллергия, домашние средства
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