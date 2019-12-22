Волонтеры-градозащитники изучили, как историческое наследие Нижнего Новгорода может получить новую жизнь
В столице Приволжья осуществили просветительский проект «Наследие. Новая жизнь», который обретает особенную актуальность за год до 800-летия Нижнего Новгорода.
Проект ставил целью, чтобы все, кто был в него вовлечен, стал иметь большее и лучшее представление об историческом культурном и архитектурном наследии Нижнего Новгорода, о том, как его сохранить и наилучшим образом вписать в облик мегаполиса XXI века.
Проект получил поддержку «Роскультпроекта», регионального правительства, нижегородской мэрии и Нижегородской архитектурно-строительного университета (ННГАСУ).
В рамках проекта состоялись занятия, лекции, круглые столы, а также экскурсии по городу, чтобы желающие смогли увидеть наследие Нижнего воочию на месте. Работали так называемые Школа волонтеров наследия и Стратегическая сессия по экономике наследия.
В стенах одного из ведущих архитектурных вузов страны, ННГАСУ, коллективно ознакомились с законодательным механизмом того, как можно присвоить статус объекта культурного наследия историческому зданию, а также ознакомились с опытом фестиваля «Том Сойер Фест», который способствовал восстановлению исторической среды в 47 городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде.
Специальный гость проекта, «живой классик» архитектурной реставрации, советник Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Попов прочитал лекцию о работе над деревянными историческими зданиями и уникальных методах этой работы.
Федеральные эксперты в сфере исторического наследия А . Лисицкий и Д. Ойнас провели стратегическую сессию, где архитекторы, представители власти, журналисты, предприниматели, реставраторы, художники обсудили, как именно следует интегрировать исторические здания в облик современного полуторамиллионного города.
Заключительным мероприятием проекта стала экскурсия по Канавинскому району Нижнего Новгорода, где историческое наследие в окружении современной архитектурных объектов предстало перед участниками во плоти.
Просветительский проект «Наследие. Новая жизнь» обретает особенную актуальность в преддверии 800-лтия Нижнего Новгорода, которое будут отмечать в 2021 году.
Напомним, ранее МедикФорум исторический облик Нижнего Новгорода сохраняют с помощью цифровых технологий.
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