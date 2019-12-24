  1. | | На елку в Государственном Кремлевском дворце приглашены 128 юных нижегородцев

На елку в Государственном Кремлевском дворце приглашены 128 юных нижегородцев

елка в ГКД

Главная елка страны состоится завтра, 25 декабря 2019 года. На нее приглашены дети из всех регионов России.

Новогодняя елка в столичном Кремле на протяжении десятилетий оставалась мечтой едва ли не всех детей страны. Сюда приглашают детей из всех российских регионов, но вместимость зала Кремлевского дворца не безразмерна – 5700 посадочных мест. Делегация Нижегородской области в этом году составила 128 человек.

Что происходит за этими заветными дверями?

Обычно за час до начала сказочного представления в фойе Государственного Кремлевского дворца ребят окунаются в увлекательные игры и зажигательные конкурсы в компании со сказочными персонажами. Здесь же – анимация, аквагрим и многое другое.

Рядом, в том же фойе можно отправить письмо главному зимнему волшебнику: здесь работает «Почта Деда Мороза». Если в письме попросить исполнить свое самое заветное желание и опустить послание в особый волшебный ящик, то желание может быть исполнено – такое случается сплошь и рядом.

В ожидании представления можно посетить музей кремлевский музей елочных костюмов. В нем собраны наряды героев сказочных представлений самых разных лет: они выставлены в так называемом Паркетном фойе Государственного дворца, у входа в Зимний сад.

Среди гостей снуют сотрудники пресс-службы Деда Мороза: помощники-репортеры опрашивают детей и их родителей о впечатлениях, которые те получили и от той программы, которая развернулась в фойе, и от представления на сцене, о их мнениях, которые будут учитывать, составляя программу елки будущего года.

А потом начинается представление – и гости все забывают. Увлекательные события, великолепная музыка, самые современные спецэффекты – все это можно увидеть на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Поездкой на главную елку в Нижнем Новгороде награждены, по традиции, те, кто хорошо проявил себя в уходящем году. Это активисты детских общественных организаций отличники учебы, победители различных конкурсов, олимпиад и соревнований.

Посетив общероссийскую новогоднюю елку, нижегородские ребята познакомятся и с самой столицей. Для них организуют экскурсию по достопримечательностям Москвы, а потом они смогут более подробно осмотреть экспозицию Мемориального музея космонавтики.

Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что нижегородские дети-сироты едут в столицу на елку, которая организована российским министерством просвещения.
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