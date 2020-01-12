За восстановление объектов культурного наследия нижегородцам будут выделять земельные участки

– Мы последовательно работаем над привлечением средств для восстановления ценной застройки: как бюджетных, так и частных. Для города важна помощь неравнодушных к культурному наследию инвесторов, и мы готовы их мотивировать к этому, в том числе бонусными участками»,

В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году, в регионе особенно активно стали заниматься восстановлением и реставрацией объектов культурного наследия (ОКН), нижегородской старины.Министерство имущественных и земельных отношений правительства Нижегородской области занято работой над целым рядом над целым рядом законопроектов и постановлений, которые мотивировали бы заняться восстановлением таких объектов частных инвесторов.Один из таких законопроектов, например, подготовленный и в последствии принятый Законодательным собранием Нижегородской области, предполагает аренду памятников истории и культуры в регионе и, в частности, в Нижнем Новгороде, за 1 рубль, с тем. чтобы, взяв в аренду ОКН, инвестор привел его в порядок.Областное правительство также предлагает инвесторам субсидирование реставрации объектов культурного наследия, субсидирование ремонта тех исторических объектов, которые до сих пор представляют собой многоквартирные дома.Теперь в региональный парламент внесен законопроект, который предполагает выделение бонусных земельных участков за восстановление культурно-исторических зданий – «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области».Такие участки, на которых можно будет вести строительство, предоставят в регионе юридическим лицам, которые примут на себя обязательства по сохранению (ремонту, реставрации, приспособлению для современного использования) объектов культурного наследия или реконструкции объектов исторически ценных.– заявил по этому поводу глава Нижегородской области Глеб Никитин.Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что исторический облик Нижнего Новгорода сохраняют с помощью цифровых технологий.