За восстановление объектов культурного наследия нижегородцам будут выделять земельные участки
В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году, в регионе особенно активно стали заниматься восстановлением и реставрацией объектов культурного наследия (ОКН), нижегородской старины.
Министерство имущественных и земельных отношений правительства Нижегородской области занято работой над целым рядом над целым рядом законопроектов и постановлений, которые мотивировали бы заняться восстановлением таких объектов частных инвесторов.
Один из таких законопроектов, например, подготовленный и в последствии принятый Законодательным собранием Нижегородской области, предполагает аренду памятников истории и культуры в регионе и, в частности, в Нижнем Новгороде, за 1 рубль, с тем. чтобы, взяв в аренду ОКН, инвестор привел его в порядок.
Областное правительство также предлагает инвесторам субсидирование реставрации объектов культурного наследия, субсидирование ремонта тех исторических объектов, которые до сих пор представляют собой многоквартирные дома.
Теперь в региональный парламент внесен законопроект, который предполагает выделение бонусных земельных участков за восстановление культурно-исторических зданий – «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области».
Такие участки, на которых можно будет вести строительство, предоставят в регионе юридическим лицам, которые примут на себя обязательства по сохранению (ремонту, реставрации, приспособлению для современного использования) объектов культурного наследия или реконструкции объектов исторически ценных.
– Мы последовательно работаем над привлечением средств для восстановления ценной застройки: как бюджетных, так и частных. Для города важна помощь неравнодушных к культурному наследию инвесторов, и мы готовы их мотивировать к этому, в том числе бонусными участками»,
– заявил по этому поводу глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что исторический облик Нижнего Новгорода сохраняют с помощью цифровых технологий.
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