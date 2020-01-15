«Нижегородские посиделки» стали местом встречи творческой интеллигенции
Инициатором «Нижегородских посидело» выступил, член правления Нижегородского городского отделения Союза писателей России, главный редактор литературно-художественного журнала «Нижний Новгород», поэт и прозаик, автор прекрасного и эпохального романа о нижегородской жизни советских лет «КОГИз» Олег Рябов. Он же стал и ведущим вечера.
Встреча 14 января 2020 года в Белом зале Нижегородской государственной областной библиотеки им. В.И. Ленина в значительной степени была посвящена подведению итогов ушедшего 2019 года.
В ходе нее Олег Рябов совместно с создателем, первым издателем и главным редактором журнала «Нижний Новгород», предпринимателем, писателем Владимиром Седовым при участии советника губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Сергея Горина, бывшего министра культуры регионального правительства, вручил премии и благодарственные письма от журнала нижегородцам, ярко проявившим себя в нижегородском литературном процессе в минувшем году.
Тем самым, «Нижегородские посиделки» подвели литературные итоги ушедшего, 2019 года, но также и наметили пути развития нижегородской литературы на ближайшее будущее.
Обладателями премий и адресатами благодарственных писем от журнала «Нижний Новгород» за 2019 год стали следующие нижегородские авторы:
- в номинации «Публицистика» - Николай Бенедиктов,
- в номинации «Поэзия» - Владимир Безденежных,
- в номинации «Проза» - Олег Шмаков (Макоша).
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что нижегородские власти в 2020 году потратят 4 млн рублей на поддержку книгоиздания.
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