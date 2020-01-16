Итоги десятилетия в современной литературе обсудят в нижегородском Арсенале
Подведение итогов литературного десятилетия пройдет в лектории нижегородского Арсенала.17 января 2020 года в 12:00. Издатели, литературные обозреватели, писатели, продавцы книг из Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга осудят эволюцию и современное состояние литературного процесса и попытаются ответить на простые и очевидные с первого взгляда, но на самом деле требующие вдумчивого подхода вопросы.
Какие книги из тех, что пишут наши современники следует на самом деле считать современными? Какие книги склонна считать современными публика и какие – профессиональное сообщество литераторов и литературная критика? Можно ли по-настоящему сблизить это профессиональное сообщество. современные русские тексты и современного русского читателя? Что для такого сближения необходимо сделать тем, кто книги пишет, кто их издает, кто книги продает и кто пишет о книгах?
Среди участников дискуссии:
- Полина Бояркина, филолог, главный редактор онлайн-журнала «Прочтение» (Санкт-Петебург);
- Кирилл Кобрин, член первого состава жюри премии «НОС», один из попечителей премии, литератор, редактор журнала «Неприкосновенный запас»;
- Ирина Прохорова, соучредитель премии «НОС», главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» и глава одноименного издательского дома;
- Юрий Сапрыкин, журналист, руководитель проекта «Полка», член жюри литературной премии «НОС»-2019;
- Евгений Стрелков, художник, музейный проектировщик, председатель жюри «Волга/НОС».
Организаторы премии считают, что пришло время оглянуться на ее десятилетнюю историю, а за одно – и на десять лет истории современно литературы в целом.
Вход на мероприятие свободный.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что лекция в нижегородском Арсенале поможет исследовать территорию искусства Лондона.
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