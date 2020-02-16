Нижегородская область подала заявку на создание в регионе в 2021 году библиотек нового типа

– В рамках нацпроекта «Культура» в России, по сути, создаются библиотеки нового поколения, куда может прийти каждый желающий и не только найти то, что ему нужно, но и с пользой провести свободное время.

– 2019 год стал особенным для библиотечного дела в регионе. Почти 9 миллионов рублей было выделено на комплектование фондов двух крупнейших библиотек области. Это позволило приобрести порядка 11 тысяч наименований книг. Такого масштабного пополнения не было в регионе более 10 лет. Также в рамках проекта «Цифровая культура» мы продолжаем оцифровку книг. Таким образом, даже в самых отдаленных уголках области люди могут получить доступ к необходимым им изданиям,