Нижегородская область подала заявку на создание в регионе в 2021 году библиотек нового типа
Министерство культуры России объявило о приеме заявок для конкурсного отбора тех субъектов Федерации, где в следующем, 2021 году будут в рамках национального проекта «Культура» создавать библиотеки нового типа – так называемые модельные.
Создание и оборудование таких библиотек – одно из основных направление федерального проекта «Культурная среда», который является составной частью национального проекта «Культура».
Отличительными чертами таких учреждений являются современный, стильный и комфортный дизайн интерьера, оборудование принципиально новых пространств – например, пространства для свободного общения, – внимание к электронным книжным ресурсам и, в частности, компьютерные интерфейсы с доступом к электронным хранилищам информации, интерактивное оборудование.
Благодаря этим особенностям модельные библиотеки вполне способны не только привлекать новых посетителей, но и стать образовательными и досуговыми центрами нового поколения.
Об этом говорит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:
– В рамках нацпроекта «Культура» в России, по сути, создаются библиотеки нового поколения, куда может прийти каждый желающий и не только найти то, что ему нужно, но и с пользой провести свободное время.
Никитин также отметил, что в библиотечной сфере области в последнее время произошли серьезные качественные изменения:
– 2019 год стал особенным для библиотечного дела в регионе. Почти 9 миллионов рублей было выделено на комплектование фондов двух крупнейших библиотек области. Это позволило приобрести порядка 11 тысяч наименований книг. Такого масштабного пополнения не было в регионе более 10 лет. Также в рамках проекта «Цифровая культура» мы продолжаем оцифровку книг. Таким образом, даже в самых отдаленных уголках области люди могут получить доступ к необходимым им изданиям,
– резюмировал нижегородский губернатор.
В настоящее время в регионе уже три библиотеки нового типа – в Выксе, Гагине и Дзержинске. Все они были открыты в минувшем 2019 году, а на 2020 запланировано открытие еще трех – на базе Решетихинской поселковой библиотеки Володарского района, центральной библиотеки Пильнинского района и Катунской сельской библиотеки Чкаловска.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в нижегородском Гагине открылась третья в регионе модельная библиотека нового поколения.
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