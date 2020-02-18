В нижегородском конкурсе «Зимняя радуга»-2020 приняли участие 120 юных пианистов
Конкурс «Зимняя радуга» в Нижегородской области провели среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств.
Он рассчитан на то, чтобы талантливые исполнители из самых разных мест нижегородского региона не только смогли воспользоваться поддержкой в учебе и, в дальнейшем, в ранней профессиональной ориентации, но и получили непосредственную возможность концертировать уже на данной стадии своего развития.
Жюри «Зимней радуги» составили заведующие отделениями музыкальных колледжей Нижегородской области по классу фортепиано, профессора Нижегородской консерватории, а также представители учебно-методического центра.
Участники были разделены по возрастным группам:
- младшая (7-9 лет);
- средняя (10-12 лет);
- старшая (13-16 лет).
Юные пианисты из районов Нижегородской области проходили прослушивание в рамках второго этапа. 70 человек представляли 22 музыкальные школы нижегородского региона. В этом году своих представителей прислали города и районные центры Арзамас, Балахна, Богородск, Бор, Вача, Володарск, Ворсма, Выкса, Городец, Дзержинск, Княгинино, Ковернино, Навашино, Перевоз, Саров, Семенов, Сосновское, Тумботино, Урень, Чкаловск, Шатки, Шахунья.
В обоих этапах конкурса юным пианистам предстояло исполнить определенный репертуар: часть сонаты и концертные пьесы. В целом и конкурсанты, и их педагоги отдали предпочтение произведениям Бетховена, Гайдна, Грига, Моцарта, Рахманинова, Скрябина, Чайковского, Шопена и Шумана.
По итогам «Зимней радуги» 2020 года специалисты отметили, что за время своего существования – конкурсу уже более двух десятков лет, – уровень конкурсантов серьезно вырос.
Сквозь исполнительское состязание за два десятилетия прошли более тысячи молодых дарований, многие из которых впоследствии выбрали карьеру профессионального музыканта. Десятки человек продолжили учебу в музыкальных учебных заведениях не только НИжнего Новгорода, но и обеих столиц, Москвы и Санкт- Петербурга, а также в странах дальнего зарубежья – Германии, Испании, США Франции.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что благотворительный фонд Елены Исинбаевой искал в Нижнем Новгороде юные дарования в рамках проекта «Каждый ребенок достоин пьедестала!».
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