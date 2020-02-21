Джазовый дуэт братьев Ивановых выступит в Нижегородской филармонии с программой «Барокко – джаз»
Выдающиеся джазовые музыканты братья Андрей и Михаил Ивановы, заслуженные артисты России, представят в зале Нижегородской филармонии программу «Барокко – джаз», в рамках которой среди прочих произведений прозвучит «Венецианская сюита в блюзовых тонах» для голоса, камерного оркестра, контрабаса, флейты, фортепиано и ударных.
Основную поддержку родственному дуэту оказывают
- вокалистка и автор музыкальных сочинений, звезда программы «Романтика романса» и финалистка программы «Главная сцена» Полина Орбах,
- один из лучших флейтистов-импровизаторов страны, один из наиболее востребованных в России исполнителей на флейте Александр Бруни,
- барабанщик Дмитрий Власенко, который является лауреатом российских и зарубежных джазовых фестивалей,
- а также Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии под управлением Дениса Власенко, признанного одним из наиболее ярких молодых дирижеров страны.
Уже скоро дуэт получил первую премию на Всероссийском конкурсе молодых джазовых исполнителей в городе Ростове-на-Дону, а затем братья в составе «Ростов-трио» они стали обладателями Гран-при «Еuгоpe Jazz Соntest 89» – европейского джазового конкурса, после чего их стали приглашать на самые престижные джазовые площадки мира.
Прожив в Европе порядка шести лет и дав более 200 концертов во Бельгии, Германии, Голландии, Канаде, Финляндии, Франции и Швейцарии, выступив на многих статусных фестивалях и в культовых джазовых клубах, создав собственный продюсерский центр и записав два диска, один из которых, «Мое русское сердце», считают подлинным прорывом российского джаза на европейскую сцену, музыканты стали именоваться в прессе «открывателями нового стиля «гиперклассицизм в джазе».
В 1997 года дуэт вернулся в Россию, где создал авторскую концертную программу «СимфоJazz братьев Ивановых», которую критики назвали одним из наиболее ярких и значимых явлений в отечественном музыкальном искусстве начала XXI века.
Концерт состоится 22 февраля в 18.30 в рамках абонемента № 4 «Музыка в джинсах».
Напомним, ранее МедиФорум сообщал, что в Нижегородской филармонии прошло выступление арт-квартета Тима Дорофеева.
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