В Русском музее фотографии Нижнего Новгорода выставят уникальные стереоскопические фото рубежа XIX - XX веков
Выставка «Россия и мир в российской стереоскопической фотографии XIX-XX вв. 3D кино – взгляд через столетие» составлена из материалов архивов Петра и Михаила Второвых, Александра Карзинкина, Петра Постникова, Сергея Челнокова, Владимира Шухова.
Посетители вернисажа также смогут увидеть 3D фильмы: «Два дневника», «Стереомир инженера Шухова», «Человек со стереокамерой».
О стереоскопических фотоработах, сделанных в России, известно очень мало. Тем интереснее познакомиться с ними и нижегородцы сегодня получили такую возможность. В рамках экспозиции можно увидеть стереофото, сделаны отечественными фотографами на рубеже позапрошлого и прошлого столетий.
Мастера прежних лет стремились добиться особенной выразительности в передаче обыденного, создавали коллекции этнографические портретов, стараясь при этом идти в ногу с развитием уличной пейзажной фотографии.
Не случайно критики отмечают, что основная особенность российской стереофотографии – нерегламентированная свобода выбора предмета съемки совмещенная со свободой подачи выбранного объекта.
Эта творческая свобода диктует еще одну общую особенность представленных на выставке фотохудожников: в русской стереофотографии практически отсутствуют постановочные кадры. Зато есть летопись жизни страны и поколений: мировая война, революция, война гражданская – все это и многое другое неумолимо входит в жизнь художника, раразмеренное течение его личной и творческой жизни.
Радость творчества и жизненные трагедии слиты воедино.
Стереофотоскопические архивы России еще мало изучены. Выставка в Русском музее фотографии лишь частично приоткрывает секреты этого массива документального визуального материала. Как правило, это любительские фото, поскольку стереоскопическая фотография в стране никогда не использовалась для профессиональной студийной или репортажной съемки.
Представляют необычный вернисаж департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода, Фондсохранения фотонаследия имени С. В. Челнокова, фонд «Шуховская башня», а также Русский музей фотографии при поддержке Фонда президентских грантов.
Выставка будет работать в Русском музее фотографии с 27 февраля по 14 апреля 2020 года. Откроется «Россия и мир в российской стереоскопической фотографии XIX-XX веков» 27 февраля 2020 года в 17.00.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в Русском музее фотографии Нижнего Новгорода открылась выставка «Назад в прошлое или 1900».
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