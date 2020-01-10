Работы фотохудожников Донецка выставят в нижегородском Русском музее фотографии
Организацию этого вернисажа поддержал департамент культуры нижегородской мэрии, а материалы для выставки в Нижнем Новгороде предоставили художественно-выставочный центр «Арт-Донбасс» и, в первую очередь, Донецкий народный фотоклуб «Объектив», авторы из которого и представлены на нижегородской выставке.
Эта творческая команда единомышленников из донецкого фотоклуба – вовсе не конъюнктурное новообразование на волне событий в Донбассе последних лет. Клуб «Объектив» работает уже около двух десятков лет – 19. Руководит им Владимир Нагайц.
14 представленных на вернисаже работ таковы, что Донбасс открывается зрителю с новых, неожиданных сторон, Донбасс в будни и в праздники, Донбасс рабочий и Донбасс лирический, природный:
- это и живописный берег реки Северский Донец, на котором древняя святыня – Святогорская лавра – расположилась средь меловых гор и густых лесов;
- это и то, чем славен Донбасс прежде всего – его заводы и шахты;
- это и неожиданно привлекательная архитектура города Донецка;
- это и наиболее прославленный символ Донбасса – терриконы, отвалы пород, оставшиеся после труда поколений донецких шахтеров.
Выставка «Объектив. Полифония Донбасса» будет открыта с 14 января (открытие в 17.00) по 9 февраля 2020 года в Русском музее фотографии Нижнего Новгорода.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в Нижнем Новгороде открылась выставка новогодних фотографий, сделанных в течение века.
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