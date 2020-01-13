В Русском музее фотографии Нижнего Новгорода открывается выставка «Назад в прошлое или 1900»

– Основная цель проекта – воссоздать образы эпохи 1900 годов через призму нашего времени. Я не ставил перед собой задачи простого копирования фотографий ушедшего века, а постарался в своей интерпретации, учитывая стиль того времени, передать манеры, быт и жизненный уклад людей разных социальных слоев, живших в начале ХХ века.

Думаю, что каждому из нас важно знать историю родного края. И поэтому, главной целью проекта стала возможность заинтересовать, вызвать любопытство, дать толчок для изучения истории родного края, места, где мы родились, выросли, живем.

Во время работы над проектом было интересно посмотреть через объектив фотокамеры, как мои современники погружаются в эпоху 1900 годов, как они вживаются в образы, изучают быт и манеры того времени. Результат наших совместных усилий – перед вами!

Русский музей фотографии при поддержке департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода представляют необычную фотовыставку. Фотохудожник Александр Прохоренко из города Тольятти предлагает зрителю окунуться в атмосферу начала ХХ века, когда женщины были дамами и барышнями, а мужчины хранили уходящее в глубину веков достоинство, даже одевая крестьянские зипуны и поддевки.Именно в костюмы ушедшей эпохи и одел автор своих моделей, потому что на вернисаже перед зрителями не подлинные фотоработы из прошлого, а работы, стилизованные под старину.В качестве же моделей для художника из Тольятти выступили актеры Тольяттинского драматического театра им. Г. Дрозва «Колесо», путешественники, работники Тольяттинского Краеведческого музея, актеры и сотрудники Тольяттинского театра кукол «Пилигрим», российские спортсмены, да и просто обычные люди, что называется. «с улицы».По словам самого автора фотографических работ, Александра Прохоренко, этот проект не преследует собой коммерческих целей и был создан «в подарок городу и горожанам, с большим желанием удивить их и открыть им что-то новое»:– говорит Александр Прохоренко.Выставка «Назад в прошлое или 1900» открывается в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде 16 января 2020 года в 17.00. Она будет открыта с 16 января по 3 февраля 2020 года.Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде открылась выставка новогодних фотографий длинною в сто лет.