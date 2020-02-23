«Антологию грузинской фотографии XIX-XXI веков» можно увидеть в Русском музее фотографии Нижнего Новгорода
В Русском музее фотографии Нижнего Новгорода работает выставка «Антология грузинской фотографии. XIX-XXI вв.» Более 100 работ, представляющих историю грузинской фотографии на протяжении почти трех веков, вошли в экспозицию вернисажа.
В ретроспективе представлены фотоработы Дмитрия Ермакова, Владимир Барканов, Александра Роинашвилли, Александра Саакова, Гурама Цибахашвили, Юрия Мечитова, Михаил Насберга.
Творчеству Дмитрия Ермакова (1845 - 1916), патриарха фотографии Грузии, почетного гражданина города Тифлиса посвящен, наверное, наибольший раздел экспозиции. Ермаков был ни много ни мало придворным фотографом персидского шаха. Современник русско-турецкой войны 1877-1878 гг., он оставил после себя свидетельства этой кампании. Здесь и лирика – виды Алупки и Феодосии, Гурзуфа и Ялты, Туапсе и Севастополя.
Дмитрий Ермаков был заядлым путешественником и не раз становился участником многочисленных археологических и этнографических экспедиций. С камерой он объехал весь Кавказ, Персию, Турцию. Обошел и изучил великие города мира – Афин, Иерусалим, Константинополь. Творческое наследие мастера составляет около 40 000 негативов.
Владимир Барканов (1826-1892) в своем творчестве отдавал предпочтение жанровым сценам. В его объектив попала повседневна жизнь многочисленных кавказских народов – аджарцев, грузин, имеретинцев, курдов, черкесов.
А фотоработы Александра Роинашвилли (1846-1898) из тематического альбома «Кавказские виды и типажи», который был составлен и издан в 1880-е годы были удостоены высших наград императора России.
Александр Сааков публиковался в наиболее престижных изданиях, как советских, так и зарубежных, сотрудничал с информационными агентствами АПН и ТАСС. Альманах «100 лучших фотографий Европы» трижды публиковал его работы. Фотохудожнику позировали многие выдающиеся современники: Святослав Рихтер, Арам Хачатурян, Владимир Высоцкий.
Уже сегодня Гурам Цибахашвили выставляют свои снимки в Австрии, Нидерландах, Франции, Швейцарии, публикует в таких всемирно известных периодических изданиях, как National Geographic. На многих его фотоработах – основоположники современного грузинского искусства, в момент съемки – молодые, тогда еще мало кому известные Кока Рамишвили, Олег Тимченко, Мамука Цецхладзе, Ираклий Чарквиани.
Автор многих книг Юрий Мечитов – участник около семидесяти выставок и в самой Грузии, и за ее пределами. По его фотографиям можно проследить историю Грузии на протяжении целой эпохи. А его визитной карточкой считают фото режиссера Сергея Параджанова.
Персонажи работ Михаила Насберга живут по всему миру. Подобно Дмитрию Ермакову, фотохудожник много путешествует: он стремится наблюдать за жизнью людей в быту, за, по его словам, «изменяющейся реальностью окружающего мира».
Экспозиция будет доступна зрителю по 2 марта 2020 года.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в нижегородском Русском музее фотографии выставят уникальные стереоскопические фото рубежа XIX - XX веков.
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