Фестиваль «Премьеры сезона» определит лучшие театральные постановки Нижнего Новгорода последнего времени

фестиваль Премьеры сезона

В течение недели, с 12 по 19 марта 2020 года в Нижнем Новгороде проходит региональный театральный фестиваль «Премьеры сезона», в котором принимают участие профессиональные государственные и муниципальные театры Нижегородской области.

Жюри в течение семи дней отсмотрит полтора десятка спектаклей и определит лучшие театральные постановки региона последнего времени.

Конкурс организовали:
  • региональное министерство культуры,
  • департамент культуры нижегородской мэрии,
  • региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.
Каждый год лучшие премьерные спектакли нижегородских театральных сезонов – прошедшего и текущего – находят свое место в конкурсной программе фестиваля-конкурса.

2020 год необычен тем, что в обычную программу были добавлены постановки региональной общественной организации «Центр театрального мастерства» и работы студентов выпускного курса Нижегородского государственного театрального училища им. Е.А. Евстигнеева.

По результатам просмотра и обсуждения лучшие будут отмечены дипломами фестиваля и премиями «Творческая удача». Спектакли оценивают в номинациях:
  • исполнительское мастерство,
  • лучший ансамбль,
  • режиссура,
  • музыкальное,
  • художественное оформление спектакля.
Судить конкурс приглашают ведущих театральных критиков страны.
В 2020 году в составе жюри:
  • Нина Шалимова, доктор искусствоведения, профессор РАТИ (ГИТИСа), историк театра;
  • Алексей Пасуев, театровед.
Лучших назовут 19 марта 2020 в 14.00 в Нижегородском Доме актера. Здесь пройдет творческая конференция, где подведут итоги и назовут лауреатов фестиваля-конкурса.

Награждение состоится позже. Его приурочили Международному дню театра, 30 марта. Лауреаты получат награды в Нижегородском театре драмы им. М. Горького.

Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в 2020 году в Нижегородской области начнут работу два новых культурных проекта «Время музеев» и «Театральный поезд».
Теги : театр, театры, фестивали, фестиваль, конкурсы, конкурс
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