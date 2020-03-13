Фестиваль «Премьеры сезона» определит лучшие театральные постановки Нижнего Новгорода последнего времени
В течение недели, с 12 по 19 марта 2020 года в Нижнем Новгороде проходит региональный театральный фестиваль «Премьеры сезона», в котором принимают участие профессиональные государственные и муниципальные театры Нижегородской области.
Жюри в течение семи дней отсмотрит полтора десятка спектаклей и определит лучшие театральные постановки региона последнего времени.
Конкурс организовали:
- региональное министерство культуры,
- департамент культуры нижегородской мэрии,
- региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.
2020 год необычен тем, что в обычную программу были добавлены постановки региональной общественной организации «Центр театрального мастерства» и работы студентов выпускного курса Нижегородского государственного театрального училища им. Е.А. Евстигнеева.
По результатам просмотра и обсуждения лучшие будут отмечены дипломами фестиваля и премиями «Творческая удача». Спектакли оценивают в номинациях:
- исполнительское мастерство,
- лучший ансамбль,
- режиссура,
- музыкальное,
- художественное оформление спектакля.
В 2020 году в составе жюри:
- Нина Шалимова, доктор искусствоведения, профессор РАТИ (ГИТИСа), историк театра;
- Алексей Пасуев, театровед.
Награждение состоится позже. Его приурочили Международному дню театра, 30 марта. Лауреаты получат награды в Нижегородском театре драмы им. М. Горького.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в 2020 году в Нижегородской области начнут работу два новых культурных проекта «Время музеев» и «Театральный поезд».
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