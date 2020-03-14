XVI Международный фестиваль искусств имени А. Сахарова «Русское искусство и мир» пройдет в Нижнем Новгороде с 20 мая по 10 июня

– Мы подготовили серию концертов не в память, а в благодарность, в подарок нижегородцам. Каждый концерт – это презентация высочайшего искусства, событие в истории музыки,

– Сахаровский фестиваль – это, безусловно, значимое и важное событие мирового уровня. В этом году в нем примут участие более 300 отечественных и зарубежных деятелей искусства из шести стран. Зрителей ждут 20 премьер, в том числе мировая премьера сочинения британского композитора Филипа Спрэтли.

Отдельным событием фестиваля станет программа закрытия - «Хоровая симфония мира», в которой прозвучат как популярные, так и редко исполняемые фрагменты оперно-симфонической музыки Глинки, Бородина, Вагнера, Прокофьева. Мы ожидаем, что в этом году фестиваль посетят более 10 тысяч нижегородцев и гостей из разных регионов России, а также из-за рубежа,