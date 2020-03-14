XVI Международный фестиваль искусств имени А. Сахарова «Русское искусство и мир» пройдет в Нижнем Новгороде с 20 мая по 10 июня
Международный фестиваль искусств имени Андрея Сахарова уже 28 лет собирает на сцене Нижегородской филармонии звезд первой величины. Это единственный в России форум искусств, который входит в ассоциацию фестивалей при ЮНЕСКО.
В этот раз он станет первым в ряду праздничных мероприятий, которые приурочены к 100-летию со дня рождения Андрея Сахарова. Празднование векового юбилея выдающегося ученого и гуманиста утверждено указом главы российского государства Владимира Путина.
– Мы подготовили серию концертов не в память, а в благодарность, в подарок нижегородцам. Каждый концерт – это презентация высочайшего искусства, событие в истории музыки,
– заявила Ольга Томина, художественный руководитель-директор Нижегородской государственной академической филармонии им. М. Ростроповича.
Программа фестиваля уже представлена. Афиша представляет собой среди прочего широкую панораму музыкального искусства от классики до современности. Специальные дни, согласно традиции, посвящены культуре и искусству Европы – Великобритании, Нидерландам, Франции.
16 разножанровых программ, в числе которых шедевры музыкального искусства и литературы, мультимедийное шоу, мастер-классы и творческие встречи можно будет увидеть в течение 20 дней с 20 мая по 10 июня.
Организаторы считают, что сенсацией фестиваля станет четырехчасовая реконструкция легендарного авторского концерта Людвига ван Бетховена, который прошел в Вене 22 декабря 1808 года.
Билеты на «Русское искусство и мир» начинают продавать с 15 марта 2020 года.
– Сахаровский фестиваль – это, безусловно, значимое и важное событие мирового уровня. В этом году в нем примут участие более 300 отечественных и зарубежных деятелей искусства из шести стран. Зрителей ждут 20 премьер, в том числе мировая премьера сочинения британского композитора Филипа Спрэтли.
Отдельным событием фестиваля станет программа закрытия - «Хоровая симфония мира», в которой прозвучат как популярные, так и редко исполняемые фрагменты оперно-симфонической музыки Глинки, Бородина, Вагнера, Прокофьева. Мы ожидаем, что в этом году фестиваль посетят более 10 тысяч нижегородцев и гостей из разных регионов России, а также из-за рубежа,
Отдельным событием фестиваля станет программа закрытия - «Хоровая симфония мира», в которой прозвучат как популярные, так и редко исполняемые фрагменты оперно-симфонической музыки Глинки, Бородина, Вагнера, Прокофьева. Мы ожидаем, что в этом году фестиваль посетят более 10 тысяч нижегородцев и гостей из разных регионов России, а также из-за рубежа,
– рассказала Надежда Преподобная, министр культуры Нижегородской области.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что Михаил Пореченков обсудил подготовку к фестивалю нового российского кино «Горький fest» с нижегородским губернатором Глебом Никитиным.
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