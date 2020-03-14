В Нижнем Новгороде начался фестиваль немецкого кино
В нижегородском филиале государственного центра современного искусства Арсенал с 14 марта по 25 апреля 2020 года будет проходить Фестиваль немецкого кино, в ходе которого организаторы обещают показать лучшие работы германского кинематографа последних лет, отражающие все его последние тенденции.
В числе организаторов – Нижегородский центр немецкой и европейской культуры и Арсенал, информационную поддержку оказывает департамент внешних связей регионального правительства.
В программе показов – семь фильмов. Все сеансы начинаются в 15.00.
14 марта – «Я и Камински», режиссер Вольфганг Беккер, история о молодом журналисте Себастьяне Зольнере, который пытается снискать славу материалом о художнике Мануэле Камински.
21 марта – «Кто раньше умер, тот дольше мертв», постановка Маркуса Розенмюллера. 11-летний Себастьян решает стать звездой рока, что позволит ему, получив пропуск на небеса, повидаться с погибшей матерью.
28 марта – «Пархим Интернешнл» Штефана Эберляйна и Мануэля Фенна. Это документальная лента, описывающая стремления китайского инвестора Джонатана Панга построить международный аэропорт для авиасообщений с Африкой и Китаем в глубинке на северо-востоке Германии.
4 апреля – «Занимаются ли рыбы любовью» Алмута Гетто. История знакомства неизлечимо больного, робкого парня Яна с Ниной, девушкой резвого и спонтанного нрава.
11 апреля – «Стефан Цвейг» Марии Шрадер. Биографическая драма о бегства европейца из Германии в преддверии Второй мировой войны. Главного героя устраивает новая жизнь в уютном бразильском предместье, однако дома остается его душа.
18 апреля – «Поездка в Иерусалим», режиссер Люсия Киарла. Комедийная драма о редакторе-фрилансере Алисе, безрезультатно пытающейся устроиться на работу.
25 апреля – «В лабиринте молчания», постановка Джулио Риччиарелли. Фильм посвящен «освенцимским процессам», проходившие во Франкфурте-на-Майне в 60-е годы, на которых суду были подвергнуты надзиратели, охранники и прочий персонал концлагеря Освенцим (Аушвиц).
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что нижегородцы смогут увидеть пять лучших короткометражных фильмов конкурсной программы премии «Оскар-2019».
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