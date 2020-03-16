Виртуальный концертный зал в Чкаловске Нижегородской области посетили порядка 1000 человек

– Приятно видеть в зале людей образованных, настоящую интеллигенцию! Но еще приятнее видеть искренний интерес и наслаждение у молодого поколения. Некоторые приходят на показ совсем без энтузиазма и в процессе понимают, что придут к нам еще не раз,

Открывшийся в конце декабря 2019 года виртуальный концертный зал в городе Чкаловске Нижегородской области за время его работы посетили порядка 900 человек. Концерты и спектакли ведущих коллективов страны транслируются здесь один раз в две недели.Последний по времени из показов состоялся в чкаловском виртуальном концертном зале 9 марта. Пришедшие смогли увидеть и послушать концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков им. А. Квасова.Зрители сами определяют репертуар, который организаторы составляют в соответствии с их пожеланиями. При этом свои предпочтения есть у каждой из различных категорий зрителей.Так, ученики музыкальных школ и школ искусств считают приоритетными программные произведения. Одним из таковых, например, была трансляция читки пьесы Александра Островского «Снегурочка» в музыкальном сопровождении симфонического оркестра.Предпочтения чкаловцев сходятся на песочных анимациях и хоровых концертах, которые пользуются у жителей города особым интересом.– сообщила Ирина Ондрина, художественный руководитель Дворца культуры и спорта Чкаловска.Всероссийский виртуальный концертный зал — это масштабный проект, который предоставляет возможность стать причастным к лучшим образцам академического музыкального и театрального искусства жителям небольших городов страны. В Нижегородской области в течение 2019 года такие залы открылись в двух городах районов региона – Чкаловске и Шахунье. На 2020 год запланировано открытие виртуальных залов в Выксе, Заволжье и Первомайске.Самый из них, рассчитанный на 450 посадочных мест, будет открыт в городе Заволжье. Выксунский концертный зал будет иметь вместимость в 96 мест, а зал в Первомайске – в 60.Напомним, ранее МедикФорум писал, что по состоянию на конец февраля виртуальные концерты и спектакли в нижегородской Шахунье посмотрели более 700 человек.