Выставка фотохудожника Залмана Шкляра открывается в нижегородском Русском музее фотографии

– Каждый снимок должен нести в себе идею, философию неповторимого мига и места, где он состоялся,

В экспозицию, которая представлена в нижегородском музее, вошли 70 работ Залмана Шкляра, многие из которых экспонируются в России впервые.В активе фотохудожника – многочисленные персональные выставки в разных странах мира, из которых ни одна не оставила равнодушным зрителя.Залмана Шкляра называют стрит-арт фотографом: большая часть его работ представляет собой художественную летопись жизни городских улиц, которую он превращает в тискусство.Стрит-арт, уличная фотография по сути является не только умением автора оказаться в определенное время в определенном месте: она делает явной его способность предчувствовать кадр, угадывая и ловя импульсы приближающегося события.Такое состояние и пытается сделать зримым Залман Шкляр в своих работах.Глядя на эти работы, сопричастным запечатленному мигу становишься невольно, сам того не, может быть, не желая, и начинаешь замечать те многочисленные составляющие мира, которым раньше большого значения не придавал. Либо не замечал их вовсе.Однако именно эти неуловимые мгновения, вдруг ставшие искусством, и составляют непрочную, но прекрасную ткань нашего бытия.Выставка достаточно полно знакомит зрителя с творчеством Шкляра. Здесь и неповторимые, в стиле нуар, черно-белые фотографии, подчеркнутые авторскими экспериментами с цветом: цвета яркие и насыщенные сменяются тяжелыми, сопряженными с уличной непогодой.– считает автор, Залман Шкляр.При этом своеобразным проводником неуловимых импульсов и переживаний, которые несет в себе улица, становится фотограф. Однако принять их и прочувствовать – это задача уже непосредственно зрителя.Выставку фотохудожника Залмана Шкляра (Москва) представляют департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода и Русский музей фотографии.Открытие вернисажа «Неуловимые импульсы улиц» состоится 19 марта в 17.00. Он работает по 29 марта 2020 года.Напомним, ранее Медик Форум писал, что в Русском музее фотографии Нижнего Новгорода выставят уникальные стереоскопические фото рубежа XIX - XX веков.