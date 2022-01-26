Высокий холестерин: 3 признака на пальцах ног, что у вас есть атеросклероз

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Высокий холестерин: 3 признака на пальцах ног, что у вас есть атеросклероз

ЗПА является распространенным заболеванием, при котором накопление жировых отложений в артериях ограничивает кровоснабжение. Это состояние обычно вызвано накоплением жировых отложений, которые состоят из холестерина и «других отходов». В некоторых случаях признаки ЗПА могут проявляться на пальцах ног.

NHS заявляет:
«Симптомы ЗПА часто развиваются медленно, с течением времени. Если ваши симптомы развиваются быстро или внезапно ухудшаются, это может быть признаком серьезной проблемы, требующей немедленного лечения».

Симптомы ранней ЗПА могут включать судороги, ломоту, усталость, боль в ногах во время активности или упражнений, называемую перемежающейся хромотой, и дискомфорт в ногах и ступнях.

По мере прогрессирования ЗПА «симптомы возникают чаще и даже возникают, когда вы находитесь в состоянии покоя». Более поздние симптомы, которые могут возникнуть из-за снижения кровотока, включают несколько поражений на пальцах ног.

Это ощущение жжения в пальцах ног, утолщение ногтей на ногах и посинение пальцев на ногах.

Другие признаки включают истончение, бледность или блеск кожи ног и ступней, а также отмирание тканей, вызванное недостатком кровоснабжения, называемое гангреной. Вы также можете обнаружить язвы на ногах и ступнях, которые не заживают или заживают очень медленно, боль в ногах, которая не проходит в состоянии покоя, снижение роста волос на ногах и снижение температуры голени или ступни по сравнению с другой ногой.
«Люди с ЗПА имеют более высокий риск сердечного приступа, инсульта или ампутации конечностей», — предупреждает сайт здравоохранения.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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