Высокий холестерин: 3 признака на пальцах ног, что у вас есть атеросклероз

«Симптомы ЗПА часто развиваются медленно, с течением времени. Если ваши симптомы развиваются быстро или внезапно ухудшаются, это может быть признаком серьезной проблемы, требующей немедленного лечения».

«Люди с ЗПА имеют более высокий риск сердечного приступа, инсульта или ампутации конечностей», — предупреждает сайт здравоохранения.