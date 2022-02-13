Симптомы высокого холестерина: 4 ощущения в мышцах ног — накопление жировых отложений

«Симптомы ЗПА часто развиваются медленно, с течением времени. Если ваши симптомы развиваются быстро или внезапно ухудшаются, это может быть признаком серьезной проблемы, требующей немедленного лечения».

«Вы также можете чувствовать слабость или усталость во время ходьбы. Пораженные части ноги могут включать икры, бедра или ягодицы. ЗПА может накапливаться в течение всей жизни, и симптомы могут не проявляться до более позднего возраста».

Онемевшие

Слабые

Тяжелые

Уставшие