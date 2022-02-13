Симптомы высокого холестерина: 4 ощущения в мышцах ног — накопление жировых отложений
Британский кардиологический фонд (BHF) рекомендует всем взрослым проверять уровень холестерина в любом возрасте, даже если они чувствуют себя совершенно хорошо. Его следует повторять каждые пять лет или чаще, если тест был ненормальным.
Действительно, высокий уровень холестерина может иметь ряд негативных последствий для здоровья, хотя часто никаких симптомов не возникает. Тем не менее, если возникает заболевание периферических артерий (ЗПА), оно может вызывать ряд симптомов.
NHS отмечает, что ЗПА является распространенным заболеванием, при котором накопление жировых отложений в артериях ограничивает кровоснабжение.
«Симптомы ЗПА часто развиваются медленно, с течением времени. Если ваши симптомы развиваются быстро или внезапно ухудшаются, это может быть признаком серьезной проблемы, требующей немедленного лечения».
ЗПА обычно диагностируется при физическом осмотре у врача общей практики и при сравнении артериального давления на руке и лодыжке.
Клиника Кливленда сообщает, что половина людей, у которых развилась ЗПА, не имеют никаких симптомов, но боль или дискомфорт в ногах являются распространенным симптомом.
«Вы также можете чувствовать слабость или усталость во время ходьбы. Пораженные части ноги могут включать икры, бедра или ягодицы. ЗПА может накапливаться в течение всей жизни, и симптомы могут не проявляться до более позднего возраста».
Первым заметным симптомом ЗПА может быть «перемежающаяся хромота», то есть дискомфорт в ногах, боль или судороги. При перемежающейся хромоте мышцы ног могут ощущаться как:
- Онемевшие
- Слабые
- Тяжелые
- Уставшие
Cleveland Clinic
Здоровье
Крупный частный медицинский центр, который находится в американском городе Кливленд.
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