Высокий холестерин: ранний симптом образования бляшек на икрах, ягодицах или бедрах
NHS отмечает, что ЗПА (заболевание периферических артерий) является распространенным заболеванием, при котором накопление жировых отложений в артериях ограничивает кровоснабжение. В нем говорится, что это состояние обычно вызвано накоплением жировых отложений, которые состоят из холестерина и «других отходов». В некоторых случаях признаки ЗПА могут проявляться на икрах, ягодицах или бедрах.
Половина людей, у которых развилась ЗПА, не имеют никаких симптомов, но боль или дискомфорт в ногах являются распространенным симптомом.
«Вы также можете чувствовать слабость или усталость во время ходьбы. Пораженные части ноги могут включать икры, бедра или ягодицы. Это может накапливаться в течение всей жизни, и симптомы могут не проявляться до более позднего возраста», - сообщает Клиника Кливленда.
У многих людей внешние симптомы не проявляются до тех пор, пока их артерии не сужаются на 60 и более процентов. Тем не менее, первым заметным симптомом ЗПА может быть «перемежающаяся хромота», которая представляет собой «дискомфорт в ногах, боль или судороги, которые развиваются во время активности, уменьшаются в покое и повторяются при возобновлении активности».
«Симптомы перемежающейся хромоты могут также включать онемение, слабость, тяжесть или усталость в мышцах ног при ходьбе, которые облегчаются в состоянии покоя».
Боль может быть достаточно сильной, чтобы мешать нормальной ходьбе. Этот тип циклической боли вызван уменьшением притока крови к мышцам ног и проходит в состоянии покоя, потому что мышцам требуется меньший приток крови в состоянии покоя.
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Cleveland Clinic
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Крупный частный медицинский центр, который находится в американском городе Кливленд.
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