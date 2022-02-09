Высокий холестерин: ранний симптом образования бляшек на икрах, ягодицах или бедрах

«Вы также можете чувствовать слабость или усталость во время ходьбы. Пораженные части ноги могут включать икры, бедра или ягодицы. Это может накапливаться в течение всей жизни, и симптомы могут не проявляться до более позднего возраста», - сообщает Клиника Кливленда.

«Симптомы перемежающейся хромоты могут также включать онемение, слабость, тяжесть или усталость в мышцах ног при ходьбе, которые облегчаются в состоянии покоя».