Рак поджелудочной железы: одно болезненное ощущение усиливается в положении лежа
Рак поджелудочной железы имеет мрачный прогноз, и статистика по нему выглядит мрачно, признают медики.
Это злокачественная опухоль, которая поражает железистые клетки и протоки органа. На начальных этапах, а они могут выражаться месяцами и даже годами, рак поджелудочной железы протекает бессимптомно или сопровождается незначительными проявлениями, например, болями в верхней части живота или тяжестью в правом подреберье. Боли могут отдавать в область позвоночника.
Как отмечают британские медики, есть ранний возможный признак рака поджелудочной железы. Речь идет о болезненном ощущении, которое усиливается в положении лежа.
По данным Cancer Research, пациенты описывают это как тупую, вялую боль. Она может начаться в области желудка и распространиться на спину. Боль усиливается, когда человек ложится, и уменьшается, если сесть и наклониться вперед.
Другие симптомы рака поджелудочной железы включают:
- Желтуху
- Боль в животе
- Боль в спине
- Вздутие живота
- Тошноту
- Рвоту.
Cancer Research UK отмечает, что около 20 из 100 случаев рака поджелудочной железы в Великобритании вызваны курением.
Хотя рак поджелудочной железы является нечастым видом рака, он так смертоносен, что к 2040 году может стать пятой по значимости причиной смерти от рака в стране. На ранней стадии обнаружения он успешно лечится, опухоль может быть удалена хирургическим путем.
Ожирение, особенно при скоплении жира на талии, также увеличивают риск развития этого вида рака.
Симптомы, позволяющие предположить наличие рака поджелудочной железы, по данным российских медиков:
- затруднение прохождения пищи (дисфагия);
- боль в верхних отделах живота;
- диарея;
- желтуха;
- запоры;
- тошнота, рвота;
- утомляемость, упадок сил.
Признаки болезни поджелудочной железы:
- снижение или отсутствие аппетита;
- резкое похудение;
- боли в левом подреберье либо опоясывающие;
- тошнота, сильная рвота с кислым привкусом;
- высокая температура (38°).
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