Высокий холестерин: CDC перечислила 4 признака на коже, указывающие на «закупорку сосудов»

«Вы также можете чувствовать слабость или усталость во время ходьбы. Пораженные части ноги могут включать икры, бедра или ягодицы. PAD может накапливаться в течение всей жизни, и симптомы могут не проявляться до более позднего возраста».

«Сниженный приток крови к мышцам ног вызывает этот тип циклической боли, которая проходит в состоянии покоя, потому что в состоянии покоя вашим мышцам требуется меньший приток крови».