Высокий холестерин: CDC перечислила 4 признака на коже, указывающие на «закупорку сосудов»
Заболевание периферических артерий (ЗПА) ног или нижних конечностей представляет собой сужение или закупорку сосудов, несущих кровь от сердца к ногам. CDC говорит, что это в первую очередь вызвано накоплением жировых бляшек в артериях, что называется атеросклерозом. В NHS говорят, что это обычно вызвано накоплением жировых отложений в стенках артерий ног, которые «состоят из холестерина и других отходов жизнедеятельности».
CDC говорит, что «классическим симптомом» ЗПА является боль в ногах при физической нагрузке, такой как ходьба, которая уменьшается после отдыха. Тем не менее, отмечается, что до четырех из десяти человек с ЗПА не испытывают боли в ногах. Cимптомы боли, ломоты или судорог при ходьбе могут возникать в ягодицах, бедрах, бедрах или икрах.
Есть несколько других физических признаков на ноге, которые могут указывать на ЗПА, в том числе на коже.
К ним относятся «выпадение волос; гладкая, блестящая кожа, прохладная на ощупь кожа, особенно если она сопровождается болью при ходьбе… раны или язвы на ногах или ступнях, которые не заживают».
ЗПА обычно диагностируется при физическом осмотре у врача общей практики и при сравнении артериального давления на руке и лодыжке.
«Вы также можете чувствовать слабость или усталость во время ходьбы. Пораженные части ноги могут включать икры, бедра или ягодицы. PAD может накапливаться в течение всей жизни, и симптомы могут не проявляться до более позднего возраста».
Боль может быть достаточно сильной, чтобы мешать нормальной ходьбе.
«Сниженный приток крови к мышцам ног вызывает этот тип циклической боли, которая проходит в состоянии покоя, потому что в состоянии покоя вашим мышцам требуется меньший приток крови».
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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)
Здоровье
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году.
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