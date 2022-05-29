Высокий холестерин: врач назвал знак на ваших ногтях и пальцах ног, который может быть подсказкой

«ЗПА характеризующийся отложением жира на кровеносных сосудах, препятствует плавной циркуляции основных питательных веществ и крови, что приводит к бледности ногтей или пальцев ног».

«Когда вы замечаете, что ваши ногти на ногах растут дольше и выглядят ломкими, это может быть ранним предупреждающим признаком высокого уровня холестерина. Попробуйте найти другие сопутствующие признаки, такие как ощущение жжения в ступнях, бледность кожи, сокращение мышц ног, медленно заживающие раны, онемение, сухость и покраснение на пальцах ног или ногах».

Выпадение волос на ногах и ступнях

Язвы на ступнях и голенях, которые не заживают

Блестящая кожа

У мужчин - эректильная дисфункция