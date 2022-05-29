Высокий холестерин: врач назвал знак на ваших ногтях и пальцах ног, который может быть подсказкой
Хотя не весь холестерин вреден, тот, который известен как «плохой», подвергает вас большему риску проблем со здоровьем. «Высокий уровень плохого холестерина может привести к образованию зубного налета, состоянию, которое вызывает закупорку кровеносных сосудов, особенно артерий», — сказал кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Как только ваши кровеносные сосуды блокируются и сужаются, поступление крови и кислорода в сердце и мозг также ухудшается. Затем это может привести к образованию тромбов, инсультам или сердечным приступам. Однако это не единственные проблемы со здоровьем, вызванные высоким уровнем холестерина.
Накопление жирового вещества также может вызвать состояние, известное как заболевание периферических артерий (ЗПА). Один из способов определить это состояние — посмотреть на свои ногти и пальцы ног. Контрольным признаком ЗПА является бледный оттенок в этих областях.
«ЗПА характеризующийся отложением жира на кровеносных сосудах, препятствует плавной циркуляции основных питательных веществ и крови, что приводит к бледности ногтей или пальцев ног».
Эксперт перечислил другие сопутствующие признаки, которые могут быть подсказкой.
«Когда вы замечаете, что ваши ногти на ногах растут дольше и выглядят ломкими, это может быть ранним предупреждающим признаком высокого уровня холестерина. Попробуйте найти другие сопутствующие признаки, такие как ощущение жжения в ступнях, бледность кожи, сокращение мышц ног, медленно заживающие раны, онемение, сухость и покраснение на пальцах ног или ногах».
Другие симптомы ЗПА включают:
- Выпадение волос на ногах и ступнях
- Язвы на ступнях и голенях, которые не заживают
- Блестящая кожа
- У мужчин - эректильная дисфункция
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