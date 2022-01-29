3 наиболее частые причины болей в пояснице - клиника Майо объясняет, что нужно делать

«Боль в спине может появиться у любого, даже у детей и подростков», — заявили в клинике Майо. «Вы можете избежать болей в спине или предотвратить их повторение, улучшив свое физическое состояние, изучив и практикуя правильную механику тела. По возможности избегайте поднятия тяжестей, но если вам нужно поднять что-то тяжелое, позвольте ногам делать эту работу. Спину держите прямо — без скручиваний — и сгибайте только в коленях. Держите груз близко к телу. Найдите партнера по подъему, если предмет тяжелый или неудобный».

Боль может начаться как тупая боль в нижней части спины, которая возникает только время от времени. Она может варьироваться до стреляющегоЕсли боль в спине не проходит в течение нескольких недель, возможно, пришло времяВы можете сократить свои шансы когда-либо достичь этой стадии, зная наиболее распространенные причины болей в спине.Изменение вашего распорядка дня может стать ключом к борьбе с болью в спине, особенно когда вы становитесь старше. Например, утверждается, что плохое физическое состояние является одной из основных причин болей в спине.Без надлежащей силовой тренировки мышцы не смогут функционировать должным образом, что приведет к болям в спине.Точно так жеДаже курение сигарет увеличивает риск болей в спине, и чем больше вы курите, тем больше вы подвергаетесь риску.Ходьба и плавание — идеальные варианты тренировок, но если вы не уверены, поговорите с врачом.Ранее Медикфорум писал о заражении Омикроном.