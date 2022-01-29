3 наиболее частые причины болей в пояснице - клиника Майо объясняет, что нужно делать
Боль в спине особенно распространена, но обычно проходит сама по себе в течение нескольких дней или часов. Вы можете снизить свои шансы на развитие заболевания, просто внеся несколько изменений в свой повседневный образ жизни
Боль может начаться как тупая боль в нижней части спины, которая возникает только время от времени. Она может варьироваться до стреляющего ощущения жжения, которое распространяется по всему позвоночнику.
Если боль в спине не проходит в течение нескольких недель, возможно, пришло время обратиться к врачу. Вы можете сократить свои шансы когда-либо достичь этой стадии, зная наиболее распространенные причины болей в спине.
Изменение вашего распорядка дня может стать ключом к борьбе с болью в спине, особенно когда вы становитесь старше. Например, утверждается, что плохое физическое состояние является одной из основных причин болей в спине.
По данным клиники Майо, отсутствие физических упражнений приводит к слабым, неиспользуемым мышцам спины. Без надлежащей силовой тренировки мышцы не смогут функционировать должным образом, что приведет к болям в спине.
Точно так же подъем тяжестей без сгибания ног может вызвать боль в спине. Даже курение сигарет увеличивает риск болей в спине, и чем больше вы курите, тем больше вы подвергаетесь риску.
«Боль в спине может появиться у любого, даже у детей и подростков», — заявили в клинике Майо. «Вы можете избежать болей в спине или предотвратить их повторение, улучшив свое физическое состояние, изучив и практикуя правильную механику тела. По возможности избегайте поднятия тяжестей, но если вам нужно поднять что-то тяжелое, позвольте ногам делать эту работу. Спину держите прямо — без скручиваний — и сгибайте только в коленях. Держите груз близко к телу. Найдите партнера по подъему, если предмет тяжелый или неудобный».
Ходьба и плавание — идеальные варианты тренировок, но если вы не уверены, поговорите с врачом.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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