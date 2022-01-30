Побочные эффекты парацетамола: симптом, который может появиться на ваших губах

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Побочные эффекты парацетамола: симптом, который может появиться на ваших губах

Парацетамол может не только облегчить болезни и боли, но и спровоцировать их. Это достигается за счет блокирования химических сигналов, поступающих в мозг, которые сообщают телу, что ему больно. Когда у человека жар, парацетамол воздействует на области мозга, которые регулируют температуру тела.

Как и у всех лекарств, у парацетамола есть некоторые побочные эффекты, хотя и редкие. Одни из них поддаются лечению, другие требуют обращения за медицинской помощью.

Бледно-голубой цвет губ, ногтей или кожи - очень серьезный признак. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу.

Если дыхание затруднено, неравномерно быстрое или медленное или поверхностное, следует также обратиться к врачу.

Национальная служба здравоохранения рекомендует также обратиться за неотложной помощью, если возникла серьезная аллергическая реакция.

Аллергическая реакция на парацетамол может проявиться в виде кожной сыпи с «зудящей, красной, опухшей, покрытой волдырями или шелушащейся кожей».

Кроме того, это может проявляться в следующих формах:
  • Свистящее дыхание
  • Стеснение в груди или горле
  • Отек рта, лица, губ, языка или горла.
Хотя это потенциальные побочные эффекты, они не являются исчерпывающим списком.

Хотя парацетамол можно безопасно принимать со многими лекарствами, отпускаемыми по рецепту, и некоторыми антибиотиками, есть лекарства, в отношении которых пациенты должны проконсультироваться со своим врачом, прежде чем принимать парацетамол.

Лекарства, которые используются для разжижения крови, лечения эпилепсии или туберкулеза, не обязательно подходят в сочетании с парацетамолом, так как в случае разжижителей крови парацетамол может увеличить риск кровотечения при регулярном приеме.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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