Побочные эффекты парацетамола: симптом, который может появиться на ваших губах
Парацетамол может не только облегчить болезни и боли, но и спровоцировать их. Это достигается за счет блокирования химических сигналов, поступающих в мозг, которые сообщают телу, что ему больно. Когда у человека жар, парацетамол воздействует на области мозга, которые регулируют температуру тела.
Как и у всех лекарств, у парацетамола есть некоторые побочные эффекты, хотя и редкие. Одни из них поддаются лечению, другие требуют обращения за медицинской помощью.
Бледно-голубой цвет губ, ногтей или кожи - очень серьезный признак. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу.
Если дыхание затруднено, неравномерно быстрое или медленное или поверхностное, следует также обратиться к врачу.
Национальная служба здравоохранения рекомендует также обратиться за неотложной помощью, если возникла серьезная аллергическая реакция.
Аллергическая реакция на парацетамол может проявиться в виде кожной сыпи с «зудящей, красной, опухшей, покрытой волдырями или шелушащейся кожей».
Кроме того, это может проявляться в следующих формах:
- Свистящее дыхание
- Стеснение в груди или горле
- Отек рта, лица, губ, языка или горла.
Хотя парацетамол можно безопасно принимать со многими лекарствами, отпускаемыми по рецепту, и некоторыми антибиотиками, есть лекарства, в отношении которых пациенты должны проконсультироваться со своим врачом, прежде чем принимать парацетамол.
Лекарства, которые используются для разжижения крови, лечения эпилепсии или туберкулеза, не обязательно подходят в сочетании с парацетамолом, так как в случае разжижителей крови парацетамол может увеличить риск кровотечения при регулярном приеме.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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