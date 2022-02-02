Парацетамол: признаки аллергической реакции, требующие обратиться за помощью

«Аллергическая реакция на парацетамол может проявиться в виде сыпи, представляющей собой участки зудящей, красной, опухшей, покрытой волдырями или шелушащейся кожи».

«если дыхание становится затрудненным, неравномерно быстрым или, напротив, медленным, либо поверхностным».