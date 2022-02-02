Парацетамол: признаки аллергической реакции, требующие обратиться за помощью
Парацетамол является одним из наиболее востребованных лекарств в пандемию, но следует знать, что препарат способен вызывать аллергическую реакцию.
Парацетамол часто используется как болеутоляющее: его можно использовать при болях в спине и животе, головных болях, мигрени. В случае лихорадки парацетамол нацеливается на области мозга, регулирующие температуру тела, и служит жаропонижающим.
Но медики напоминают: как любое лекарство, данный препарат может давать «некоторые побочные эффекты», возможные, если организм обладает повышенной чувствительностью к нему.
«Аллергическая реакция на парацетамол может проявиться в виде сыпи, представляющей собой участки зудящей, красной, опухшей, покрытой волдырями или шелушащейся кожи».
Некоторые признаки подобной аллергической реакции, требуют как можно оперативнее обратиться за помощью к врачам, подчеркивают специалисты. Одним из них является бледно-желтый оттенок кожи.
Кроме того немедленного обращения за медпомощью требуют возникшие после приема лекарства проблемы с дыханием –
«если дыхание становится затрудненным, неравномерно быстрым или, напротив, медленным, либо поверхностным».
Помимо того, дыхание может стать свистящим, человек будет испытывать стеснение в груди или горле, отек рта, лица, губ, языка или ротоглотки. Все это – потенциально опасные признаки, с которыми нельзя бороться самолечение, нужно как можно скорее вызывать медработников.
Эксперты напоминают, что людям, уже принимающим какие-то лекарства или добавки, следует предварительно консультироваться с врачом, прежде чем принимать парацетамол. Некоторые препараты в сочетании с парацетамолом могут вызывать неблагополучные реакции: например, при приеме разжижителей крови использование парацетамола может увеличить риск кровотечения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, говорящих, что вследствие приема обезболивающих у человека могла возникнуть язва желудка.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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