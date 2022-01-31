Онкология: гриб чага помогает предотвратить рост раковых клеток в печени
Гриб чага нашли некоторое применение в традиционной медицине, где утверждается, что они токсичны для рака. Они содержат противовоспалительные химические вещества, но исследования все еще продолжаются, чтобы выяснить, как грибы влияют на рак.
Если ученые смогут определить конкретное химическое вещество, вызывающее действие, возможно, удастся извлечь, очистить или массово произвести его для клинического использования.
В одном из исследований Wonkwang University School of Medicine, изучалось влияние экстракта чаги на раковые клетки.
Исследователи нанесли экстракт на чашку Петри, содержащую рак, и обнаружили, что он блокирует процесс роста. Исследование было посвящено конкретно раку печени и может быть применимо даже не ко всем типам рака печени.
В исследовании на животных изучалось влияние дополнительных грибов на живых существ. Мышам имплантировали фрагменты опухоли рака легкого и заставили съедать 6 мг грибов на кг массы тела каждый день. У мышей с опухолями опухоль выросла всего до 40 процентов от нормального размера. У мышей с метастазами раковых узлов было на 25% меньше.
В небольших исследованиях изучалось использование грибов чаги при менее опасных для жизни состояниях. Употребление чая, заваренного из грибов чаги, было использовано для лечения бактериальных инфекций. Он содержит антиоксиданты, которые защищают от определенных видов повреждения печени.
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Wonkwang University School of Medicine
Здоровье
Медицинский факультет Университета Вонкванг в Южной Кореи.
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