Рак кишечника: врач называет признаки, которые могут не привлекать внимания

«Симптомы рака кишечника могут быть незаметными, и их часто можно спутать с симптомами других, менее серьезных заболеваний», - говорит доктор Гриффитс.

«Стойкие и необъяснимые изменения в работе кишечника, такие как более частые испражнения, запоры или более жидкий стул, длящиеся более шести недель».