Рак кишечника: врач называет признаки, которые могут не привлекать внимания
На рак кишечника указывает ряд признаков, и некоторые могут не привлекать внимания, производя обманчивое впечатление несерьезных заурядных расстройств.
Как многие виды рака, злокачественные опухоли кишечника лучше поддаются терапии, если диагностируются на ранней стадии, – об этом напомнила в интервью врач общей практики Белинда Гриффитс (Великобритания). По словам медика, кишечник является частью пищеварительной системы, участвующей в расщепления пищи и перемещении непереваренных отходов по направлению к прямой кишке – вот почему многие симптомы колоректального рака могут проявляться, когда человек посещает туалет.
«Симптомы рака кишечника могут быть незаметными, и их часто можно спутать с симптомами других, менее серьезных заболеваний», - говорит доктор Гриффитс.
Эксперт уточнила, что к врачу необходимо обращаться, если возникшие симптомы присутствуют дольше трех недель. Отсрочка может привести к тому, что опасное заболевание будет диагностировано на более поздней стадии.
Специалист обращает внимание на следующие признаки.
«Стойкие и необъяснимые изменения в работе кишечника, такие как более частые испражнения, запоры или более жидкий стул, длящиеся более шести недель».
Особенно внимательными к изменениям в работе своего кишечника должны быть люди, в семье которых есть случаи заболевания колорекатальным раком, подчеркнула медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие простые изменения помогают улучшить работу кишечника.
Белинда Гриффитс (Belinda Griffiths)
Здоровье
врач общей практики, работает в Лондоне
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