Что можно сделать, чтобы кишечник работал лучше: 5 простых советов
От здоровья кишечника, состояния его микрофлоры зависит общее здоровье, крепость иммунной системы.
О том, какие простые способы помогают улучшить работу кишечника, рассказали немецкие врачи в интервью журналу Freundin.
Добавлять имбирь. Попробуйте добавлять имбирь в чай – пряный корень укрепляет иммунную систему, а также может облегчать тошноту или состояние при переполненном желудке. Этот растительный продукт обладает противовоспалительным действием и мягко стимулирует перистальтику кишечника.
Жевать семена фенхеля. Фенхель содержит различные активные ингредиенты, способные помочь при легких желудочно-кишечных расстройствах, метеоризме. Для этого можно выпить чай с фенхелем или пожевать несколько семян после еды.
Чаще есть растительную пищу. Брокколи, зернобобовые, нешлифованный рис, орехи содержат широкий спектр растительных волокон, которые очищают кишечник и питают его полезными бактериями.
Пить чай с мятой. Мята считается натуральным спазмолитическим средством, которое успокаивает и расслабляет раздраженные мышцы кишечника. Пейте мятный чай теплым.
Увеличить потребление воды. Для регенерации кишечника важно пить много воды или несладкого чая. В частности, большой стакан воды по утрам может заставить кишечник работать активнее, уменьшить проявления метеоризма и неприятного чувства перенасыщения. Кроме того, гидратация заставляет нас чувствовать себя более энергичными.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питье приятно горячего чая помогает понижать высокое давление.
Оставить комментарий