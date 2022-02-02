Рак кишечника: врач называет симптомы от «незаметных» до тревожных
По словам врачей, симптомы рака кишечника могут быть «незаметными», то есть, их можно спутать с другими состояниями, которые не кажутся столь опасными.
В интервью врача общей практики Белинды Гриффитс (Великобритания) прозвучало предупреждение о том, что возникший у человека рак кишечника может на начальном этапе «маскироваться» под рутинные неприятности, с которыми сталкиваются практически все.
«Это могут быть не кажущиеся тревожными изменения в работе кишечника – более частые испражнения, запоры или жидкий стул».
Врач заметила, что подобные симптомы часто упускаются из виду, поскольку кишечник время от времени «капризничает» практически у всех людей, в зависимости от того, что они ели, пили или их уровня активности.
«Имейте в виду: изменения в работе являются чем-то серьезным, если они продолжаются в течение нескольких недель», - подсказала доктор Гриффитс.
Специалист рекомендует обратиться к врачу общей практики, если такие перемены в деятельности ЖКТ наблюдаются в течение трех недель или более.
Также врач назвала тревожные симптомы, которыми может проявляться рак кишечника.
- Кровотечение из заднего прохода или кровь в стуле.
- Боль или уплотнение в животе.
- Схваткообразные боли в животе.
- Необычайно сильная усталость.
- Похудение, которого человек не добивался.
- Трудности с дыханием.
«Опухоли в кишечнике часто кровоточат, что может вызвать нехватку эритроцитов, известную как анемия. Именно поэтому может возникать усталость, иногда – одышка».
В некоторых случаях опухоль может блокировать прохождение масс через тракт и провоцировать кишечную непроходимость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заложенный нос может быть признаком «тихого» рака.
Белинда Гриффитс (Belinda Griffiths)
Здоровье
врач общей практики (Великобритания)
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