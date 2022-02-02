Рак кишечника: врач называет симптомы от «незаметных» до тревожных

«Это могут быть не кажущиеся тревожными изменения в работе кишечника – более частые испражнения, запоры или жидкий стул».

«Имейте в виду: изменения в работе являются чем-то серьезным, если они продолжаются в течение нескольких недель», - подсказала доктор Гриффитс.

Кровотечение из заднего прохода или кровь в стуле.

Боль или уплотнение в животе.

Схваткообразные боли в животе.

Необычайно сильная усталость.

Похудение, которого человек не добивался.

Трудности с дыханием.

«Опухоли в кишечнике часто кровоточат, что может вызвать нехватку эритроцитов, известную как анемия. Именно поэтому может возникать усталость, иногда – одышка».