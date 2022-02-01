Как проявляется стелс-омикрон: медики перечисляют симптомы нового варианта

«штамм BA.2 Covid является подштаммом омикрона (BA.1), способным распространяться намного быстрее, чем его предшественник».

«стелс-омикрон распространяется крайне быстро, и к настоящему моменту был выявлен более чем в 40 странах, включая Индию, часть Европы, Южную Африку, Австралию и США».

Насморк или заложенность носа.

Чувство усталости.

Головная боль.

Новый непрерывный кашель.

Одышка или затрудненное дыхание.

Боли в мышцах или теле.

Новая потеря чувства вкуса или запаха.

Больное горло.

Тошнота или рвота.

Диарея.