Как проявляется стелс-омикрон: медики перечисляют симптомы нового варианта

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плохое самочувствие

Новый вариант омикрон-штамма, получивший название «стелс-омикрон» является еще более контагиозным, отмечают врачи.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) распространило информацию о том, что

«штамм BA.2 Covid является подштаммом омикрона (BA.1), способным распространяться намного быстрее, чем его предшественник».

Согласно данным UKHSA, новый вариант передается на 30 процентов быстрее.

Формирование стелс-омикрона вызывает вполне определенную озабоченность медиков и ученых. Не исключено, что именно он вскоре станет доминирующим, сместив омикрон-штамм, на который по отдельным сведениям приходится 98 процентов всех случаев заболевания в мире. Например, в Дании новый вариант уже успел стать штаммом доминантом. В свою очередь,  издание Mirror сообщает, что

«стелс-омикрон распространяется крайне быстро, и к настоящему моменту был выявлен более чем в 40 странах, включая Индию, часть Европы, Южную Африку, Австралию и США».

Каковы симптомы?Стелс-омикрон, будучи подштаммом исходного омикрон-штамма, с большой вероятностью будет сопровождаться теми же симптомами. Британские медики, участники исследовательского проекта ZOE Covid Study, а также специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США перечисляют симптомы, обычно указывающие на ковид-инфекцию.
  • Насморк или заложенность носа.
  • Чувство усталости.
  • Головная боль.
  • Новый непрерывный кашель.
  • Одышка или затрудненное дыхание.
  • Боли в мышцах или теле.
  • Новая потеря чувства вкуса или запаха.
  • Больное горло.
  • Тошнота или рвота.
  • Диарея.
При внезапном возникновении одного или нескольих из этих симптомов эксперты рекомендуют пройти тест.

Насколько опасен новый вариант? В Дании представители здравоохранения высказались о том, что не обнаружили свидетельств большей опасности стелс-омикрона в сравнении с его предшественником. Однако со стороны UKHSA прозвучало более осторожное мнение о том, что пока нет достаточного объема доказательств, чтобы с уверенностью утверждать, насколько безопасным может быть новый подштамм, – имеющихся данных пока мало.

Ранее портал MedikForum.ru писал о нескольких признаках того, что человек мог перенести неопознанный Омикрон.

Агентство здравоохранения и безопасности Великобритании (UK Health and Security Agency, UKHSA)

Здоровье

государственное учреждение в Англии, отвечающее с апреля 2021 года за охрану общественного здоровья, заменившее Public Health England

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