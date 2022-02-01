Как проявляется стелс-омикрон: медики перечисляют симптомы нового варианта
Новый вариант омикрон-штамма, получивший название «стелс-омикрон» является еще более контагиозным, отмечают врачи.
Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) распространило информацию о том, что
«штамм BA.2 Covid является подштаммом омикрона (BA.1), способным распространяться намного быстрее, чем его предшественник».
Согласно данным UKHSA, новый вариант передается на 30 процентов быстрее.
Формирование стелс-омикрона вызывает вполне определенную озабоченность медиков и ученых. Не исключено, что именно он вскоре станет доминирующим, сместив омикрон-штамм, на который по отдельным сведениям приходится 98 процентов всех случаев заболевания в мире. Например, в Дании новый вариант уже успел стать штаммом доминантом. В свою очередь, издание Mirror сообщает, что
«стелс-омикрон распространяется крайне быстро, и к настоящему моменту был выявлен более чем в 40 странах, включая Индию, часть Европы, Южную Африку, Австралию и США».
Каковы симптомы?Стелс-омикрон, будучи подштаммом исходного омикрон-штамма, с большой вероятностью будет сопровождаться теми же симптомами. Британские медики, участники исследовательского проекта ZOE Covid Study, а также специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США перечисляют симптомы, обычно указывающие на ковид-инфекцию.
- Насморк или заложенность носа.
- Чувство усталости.
- Головная боль.
- Новый непрерывный кашель.
- Одышка или затрудненное дыхание.
- Боли в мышцах или теле.
- Новая потеря чувства вкуса или запаха.
- Больное горло.
- Тошнота или рвота.
- Диарея.
Насколько опасен новый вариант? В Дании представители здравоохранения высказались о том, что не обнаружили свидетельств большей опасности стелс-омикрона в сравнении с его предшественником. Однако со стороны UKHSA прозвучало более осторожное мнение о том, что пока нет достаточного объема доказательств, чтобы с уверенностью утверждать, насколько безопасным может быть новый подштамм, – имеющихся данных пока мало.
Ранее портал MedikForum.ru писал о нескольких признаках того, что человек мог перенести неопознанный Омикрон.
Агентство здравоохранения и безопасности Великобритании (UK Health and Security Agency, UKHSA)
Здоровье
государственное учреждение в Англии, отвечающее с апреля 2021 года за охрану общественного здоровья, заменившее Public Health England
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